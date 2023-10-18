Штрафы за загрязнение воздуха увеличат в десятки раз

18 октября. FINMARKET.RU - Оборотныедля бизнеса за несоблюдение установленных квот выбросов загрязняющих веществ введут в России. Штрафы для промышленных предприятий завоздуха вырастут в десятки раз. Если сейчас они не превышают 250 тыс. рублей, то вскоре минимальный составит 1 млн, а максимальный - 5% от годовой выручки Такие изменения в КоАП, разработанные Минприроды, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, с ее решением ознакомились "Известия"

Законопроект устанавливает дифференцируемые оборотные штрафы как меру административной ответственности в зависимости от степени превышения квот выбросов, сказали "изданию в пресс-службе Минпромторга. Там добавили, что штрафы предлагается применять, если выбросы не будут снижены к концу 2026 года.

Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина после обсуждения реализации федерального проекта "Чистый воздух", сказали "Известиям" в пресс-службе Минприроды. "Он позволит снизить на 20% выбросы в 12 крупных промышленных центрах к 2026 году и в два раза - в 29 городах с высоким уровнем загрязнения к 2030 году. Это напрямую влияет на благополучие 13,2 млн человек", - указали в ведомстве.

Более 95% выбросов в 12 городах формируют промышленные объекты. Но из-за отсутствия серьезной ответственности некоторые предприятия не проводят мероприятия по снижению выбросов, подчеркнули в Минприроды.