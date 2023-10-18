Прогноз по курсу в 90 руб. за доллар на 2024 год основан на фундаментальных факторах

18 октября. FINMARKET.RU - Прогноз правительства РФ относительно среднегодового курса в 90 рублей за доллар на 2024 год является "рабочим", основан на фундаментальных факторах, власти продолжают анализировать ситуацию, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим

"Это прогноз, основанный на фундаментальных (факторах)... Мы оцениваем прогноз как рабочий на данный момент. Это наш прогноз, на котором основан бюджет", - сказал он журналистам вчера в Пекине, комментируя вопрос, реалистичен ли прогноз правительства в 90 рублей за доллар на следующий год. Министр отметил, что "есть прогноз, на нем основан бюджет", "через пару месяцев это приобретет силу закона".

"Дальше, конечно, мы понимаем всю бюджетную конструкцию... Понимаем, что она надежная... Дальше вместе с Банком России, с министерством финансов продолжаем анализировать ситуацию, смотреть потоки капитала текущие. Идет постоянная работа", - сказал Решетников.

В понедельник Решетников уже отмечал, что Минэкономразвития РФ продолжает считать, что в 2024-2026 годы может сложиться "новое равновесие" на валютном рынке на уровне 90-92 рубля за доллар.

"С учетом роста сальдо торгового баланса к концу этого года, а также принятых мер ожидаем дальнейшей стабилизации курса рубля. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие оцениваем на уровне 90-92 руб./$", - сказал министр, выступая на заседании бюджетного комитета в Госдуме.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.