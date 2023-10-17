Медиарейтинг банков за сентябрь 2023 года

В сентябре 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности - Газпромбанк, по охватам - Россельхозбанк. В пятерку лидеров также вошли Промсвязьбанк, "Тинькофф Банк" и Альфа-Банк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 55 974 упоминаний (44 831 в августе). Вторую позицию занял ВТБ - 32 695 упоминаний (34 580 в августе), за ним следует банк ФК "Открытие" - 12 909 упоминаний (15 563 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 41% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 15%, заметность Газпромбанка выросла более чем в два раза.

В рейтинге охвата первую строку занял ВТБ с результатом 279,1 млн (+13%, 246,2 млн в августе). На втором месте - Сбербанк с результатом 256,7 млн, показатель охватов вырос на 5% (244 млн в августе). Замыкает тройку Россельхозбанк, по сравнению с предыдущим периодом его показатели выросли на 79% - 166,6 млн (93,1 млн в августе).

Ключевые события в медиаполе Сбербанка в сентябре были связаны с заявлениями главы банка Германа Грефа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). В частности, 12 сентября он заявил, что не ожидает повышения ключевой ставки Банка России, поскольку пока прошло слишком мало времени для оценки эффекта предыдущего ужесточения монетарной политики. "Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены", - сообщил он журналистам в кулуарах форума.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках ВЭФ дал большое интервью информагентству РИА Новости, в котором он в том числе рассказал о высоком спросе на платежные стикеры среди россиян. "Мы фиксируем высокий спрос на наши стикеры, уже более 350 тысяч клиентов пользуются ими. К концу года ожидаем, что количество активных пользователей удвоится", - поделился К.Царев. Сбербанк в феврале выпустил тестовую партию платёжных стикеров в 100 тысяч штук.

Также в сентябре Сбербанк также отчитался о получении 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ за январь-август 2023 года. Банк рассчитывает превысить текущий прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2023 год - свыше 22%. "На текущий момент мы видим, что наш бизнес растет лучше наших последних прогнозов, а это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности", - отметил глава Сбербанка Герман Греф.

Главным медиасобытием в информационном поле ВТБ стало интервью главы банка Андрея Костина изданию РБК в ходе ВЭФ-2023. Он посоветовал российским бизнесменам оставить идею выхода из-под санкций. По его словам, большинство бизнесменов активно перестраивают свой бизнес, но важно мобилизовать их "на выполнение стоящих перед страной задач". "Первый шок пережили. Я только всех уговариваю - бросьте вы эту идею выхода из-под санкций, забудьте об этом. Не вернешься в ту жизнь", - сказал Костин.

Также в ВТБ рассказали о новой мошеннической схеме: для обмана россиян придумали новую уловку, теперь злоумышленники убеждают своих потенциальных жертв в том, что необходимо обновить единый лицевой счет и застраховать свои средства, чтобы якобы предотвратить их похищение. "Пытаясь вызвать доверие, пользователю предлагают застраховать любую сумму свыше 1 тысячи рублей за счет "резервного фонда банка", а в качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу", - говорится в сообщении кредитной организации.

Банк ФК "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" в сентябре провели совместное исследование, приуроченное к Дню образования КНР. Как стало известно, 74% россиян выступают за безвизовый режим с Китаем, 72% респондентов никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить. Еще 19% не были и не хотят. 6% бывали в КНР и хотели бы поехать еще, 3% посещали Китай и не хотят туда возвращаться.

Газпромбанк в сентябре закрыл сделку по покупке сети торговых центров "Мега" в России у шведской Ingka Centres (структура, владевшая и управлявшая ранее IKEA и ТЦ "Мега" в РФ). В состав сделки вошли 14 торговых центров по стране, детали сделки не раскрываются. По словам заместителя председателя правления Газпромбанка, курирующего промышленные активы группы, Тиграна Хачатурова, кредитная организация продолжит развивать купленный бизнес.

Наиболее заметные упоминания Россельхозбанка традиционно связаны с новостями вокруг "зерновой сделки". Так, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в сентябре о предложенном генсеком ООН Антониу Гутерришем механизме посредничества для участия России в "зерновой сделке" без прямого подключения к SWIFT. Турецкий лидер также сообщил, что ООН работает над вопросом устранения препятствий в сфере страхования российских судов, которые возникли из-за западных санкций.

Международное сообщество SWIFT в свою очередь сообщило, что может подключить "дочку" Россельхозбанка к своей платежной системе в течение 30-дневного срока. "В SWIFT подтвердили, что RSHB Capital S.A. может подать заявку на членство и доступ к SWIFT для выполнения транзакций по сделкам с продовольствием и удобрениями на основании своего текущего статуса эмитента долговых ценных бумаг", - следует из письма, выдержки из которого публиковало агентство Reuters.

Название Упоминания в СМИ, сентябрь 2023 Упоминания в СМИ, август 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 55 974 44 831 24,9 2 ВТБ 32 695 34 580 -5,5 3 ФК Открытие 12 909 15 563 -17,1 4 Россельхозбанк 10 174 11 565 --12,0 5 Газпромбанк 9 687 7 313 32,5 6 Промсвязьбанк 6 589 7 774 -15,2 7 Тинькофф Банк 6 312 9 601 -34,3 8 Альфа-банк 5 578 6 914 -19,3 9 Совкомбанк 3 504 4 007 -12,6 10 Банк Дом.РФ 2 727 2 587 5,4 11 Росбанк 2 501 3 735 -33,0 12 МТС Банк 2 455 3 597 -31,7 13 Райффайзенбанк 2 128 2 717 -21,7 14 Банк УРАЛСИБ 2 071 3 480 -40,5 15 Почта банк 1 838 2 328 -21,0 16 Росгосстрах Банк 1 679 2 243 -25,1 17 Банк Синара 1 508 2 276 -33,7 18 Ак Барс Банк 1 475 935 57,8 19 Московский Кредитный Банк 1 312 1 790 -26,7 20 Примсоцбанк 1 300 778 67,1 21 РНКБ Банк 1 253 1 730 -27,6 22 Дальневосточный банк 1 045 1 640 -36,3 23 Ренессанс Кредит 1 033 1 265 -18,3 24 Банк Санкт-Петербург 1 030 1 998 -48,4 25 Банк ЗЕНИТ 1 000 1 547 -37,0 26 ББР Банк 977 1 220 -19,9 27 ХКФ Банк 888 543 63,5 28 УБРиР 864 971 -11,0 29 Банк ТРАСТ 693 689 0,6 30 Ситибанк 655 673 -2,7 31 ОТП Банк 614 804 -23,6 32 Новикомбанк 585 1 598 -63,4 33 Абсолют Банк 579 904 -36,0 34 КБ "Центр-инвест" 572 610 -6,2 35 Экспобанк 572 467 22,5 36 Транскапиталбанк 561 922 -39,2 37 Банк Русский Стандарт 554 1 128 -50,9 38 Алмазэргиэнбанк 466 677 -31,2 39 Азиатско-Тихоокеанский Банк 464 539 -13,9 40 Севергазбанк 390 183 113,1 41 МСП Банк 349 896 -61,0 42 АБ "Россия" 344 302 13,9 43 Банк "Точка" 327 451 -27,5 44 Татсоцбанк 319 88 262,5 45 ЮниКредит Банк 308 1 004 -69,3 46 Росэксимбанк 300 282 6,4 47 Челябинвестбанк 291 58 401,7 48 Bank of China 287 216 32,9 49 АКБ "Металлинвестбанк" 278 288 -3,5 50 РН Банк 267 34 685,3

Название Индекс заметности, сентябрь 2023 Индекс заметности, август 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 9 601 562 6 803 216 41,1 2 ВТБ 4 441 627 5 236 180 -15,2 3 Газпромбанк 1 485 205 681 005 118,1 4 Россельхозбанк 1 359 979 1 411 056 -3,6 5 Промсвязьбанк 1 176 139 1 575 054 -25,3 6 ФК Открытие 1 100 612 1 191 488 -7,6 7 Альфа-Банк 975 790 970 238 0,6 8 Тинькофф Банк 787 425 1 275 022 -38,2 9 Банк УРАЛСИБ 516 295 649 786 -20,5 10 Райффайзенбанк 490 438 507 014 -3,3 11 Совкомбанк 461 909 476 875 -3,1 12 Банк ДОМ.РФ 395 703 418 806 -5,5 13 Ак Барс Банк 321 408 100 725 219,1 14 Новикомбанк 299 848 580 631 -48,4 15 Банк Синара 297 312 411 559 -27,8 16 РНКБ Банк 273 644 315 672 -13,3 17 МТС Банк 272 370 325 036 -16,2 18 Почта Банк 271 085 352 866 -23,2 19 Росгосстрах Банк 258 862 314 596 -17,7 20 Росбанк 210 968 353 920 -40,4 21 Банк ТРАСТ 203 657 236 801 -14,0 22 Ситибанк 180 555 158 921 13,6 23 Банк Санкт-Петербург 167 350 346 681 -51,7 24 Московский Кредитный Банк 146 912 140 996 4,2 25 УБРиР 134 279 174 139 -22,9 26 Банк Интеза 112 278 29 689 278,2 27 КБ "Центр-инвест" 110 959 132 092 -16,0 28 Банк Русский Стандарт 109 612 110 987 39,7 29 Экспобанк 74 298 53 195 39,7 30 Банк ЗЕНИТ 74 034 130 010 -43,1 31 ХКФ Банк 65 122 42 450 53,4 32 РН Банк 64 638 10 509 515,1 33 Ренессанс Кредит 62 052 110 990 -44,1 34 НБД-Банк 60 742 52 270 16,2 35 Банк "Точка" 53 891 107 351 -49,8 36 Абсолют Банк 53 527 78 990 -32,2 37 МСП Банк 50 092 98 101 -48,9 38 Примсоцбанк 47 847 36 618 30,7 39 Тольяттихимбанк 46 306 26 334 75,8 40 ЮниКредит Банк 41 806 123 797 -66,2 41 Банк "Кубань Кредит" 40 429 22 643 78,5 42 Банк БКФ 40 177 75 768 -47,0 43 Банк Союз 39 992 44 072 -9,3 44 Банк Левобережный 35 640 44 701 -20,3 45 АБ "Россия" 33 535 18 932 77,1 46 Bank of China 30 456 15 039 102,5 47 Азиатско-Тихоокеанский Банк 30 121 42 373 -28,9 48 ОТП Банк 29 976 49 290 -39,2 49 Газэнергобанк 29 782 4 358 583,4 50 Транскапиталбанк 29 087 58 951 -50,7

Название Охват аудитории, сентябрь 2023 Охват аудитории, август 2023 Изменение, % 1 ВТБ 279 160 806 246 254 386 13,4 2 Сбербанк 256 700 279 244 036 422 5,2 3 Россельхозбанк 166 658 813 93 198 234 78,8 4 Альфа-Банк 110 853 430 141 769 369 -21,78 5 Тинькофф Банк 108 402 624 134 745 497 -19,6 6 Промсвязьбанк 101 484 214 122 858 593 -17,4 7 Газпромбанк 95 702 974 134 459 853 -28,8 8 ФК Открытие 77 323 679 104 726 966 -26,2 9 Райффайзенбанк 76 707 702 63 933 610 20,0 10 Совкомбанк 74 143 435 105 294 167 -29,6 11 Росбанк 59 075 953 118 120 465 -50,0 12 Ак Барс Банк 48 966 909 37 702 431 29,9 13 Почта банк 48 924 562 81 417 099 -39,9 14 МТС Банк 47 387 480 60 722 515 -22,0 15 Ситибанк 46 503 926 45 081 483 3,2 16 Банк ДОМ.РФ 44 224 013 82 820 348 -46,6 17 Банк УРАЛСИБ 43 757 820 72 228 021 -39,4 18 Московский Кредитный Банк 41 507 257 46 419 514 -10,6 19 Банк Интеза 40 299 631 22 003 545 83,2 20 АБ "Россия" 39 745 165 11 578 906 243,3 21 Банк Синара 34 885 548 44 869 762 -22,3 22 Экспобанк 33 537 530 32 380 449 3,6 23 Банк ЗЕНИТ 33 337 624 29 500 996 13,0 24 Bank of China 29 632 408 22 463 427 31,9 25 Банк БКФ 28 189 224 43 002 787 -34,4 26 РНКБ Банк 27 571 951 44 662 107 -38,3 27 Банк Санкт-Петербург 27 259 269 40 232 751 -32,2 28 Банк Русский Стандарт 27 142 677 52 083 687 -47,9 29 Банк "Точка" 26 779 801 23 718 113 12,9 30 ЮниКредит Банк 26 637 578 41 039 665 -35,1 31 Абсолют Банк 25 624 757 30 496 039 -16,0 32 РН Банк 25 080 916 796 768 3047,8 33 Транскапиталбанк 24 385 324 39 614 836 -38,4 34 Банк Союз 23 669 759 38 572 277 -38,6 35 Росгосстрах Банк 23 219 485 26 126 328 -11,1 36 Чайна Констракшн 22 996 456 1 938 344 1086,4 37 Цифра Банк 22 785 475 27 672 109 -17,7 38 Банк ТРАСТ 22 562 852 22 346 926 1,0 39 Ренессанс Кредит 20 705 861 34 639 283 -40,2 40 МСП Банк 20 478 816 17 432 215 17,5 41 Тольяттихимбанк 19 950 572 11 706 073 70,4 42 Азиатско-Тихоокеанский Банк 19 652 389 19 331 529 1,7 43 ХКФ Банк 19 266 811 7 024 258 174,3 44 Новикомбанк 17 288 567 20 009 677 -13,6 45 ОТП Банк 15 982 403 20 713 811 -22,8 46 УБРиР 15 118 923 21 330 722 -29,1 47 Реалист Банк 14 553 524 4 100 301 254,9 48 Росэксимбанк 13 803 902 29 143 019 -52,6 49 МИнБанк 13 773 126 302 776 4448,9 50 КБ Восточный 11 728 572 811 928 1344,5

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