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17 октября 2023 года 12:06
Малые технологические компании подключают к программе льготного кредитования
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Олег Елков/ТАСС
17 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает распространить действие программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных субъектов МСП и на малые технологические компании, пишет "Коммерсант". Программа кредитования для инновационного малого бизнеса стартовала в апреле 2022 года. Ее оператором от стартапа до IPO" стал МСП-банк. До 2024 года ему будет возмещено 2,68 млрд руб., сообщили "Ъ" в Минэкономразвития. Программа предусматривает кредитование по ставке не выше 3% на срок до 3-х лет. Для подключаемых к ней МТК максимальная сумма кредита составит 1 млрд руб. (сейчас лимит по программе - 500 млн руб.). Ранее Минэкономразвития в соответствии со вступающим в силу 3 ноября законом о развитии технологических компаний разработало порядок отнесения предприятий к МТК. Претендовать на этот статус смогут организации с выручкой до 4 млрд руб., работающие по более чем 60 кодам экономической деятельности. Организации из Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности признаются МТК автоматически.
Опубликовано Финмаркет
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