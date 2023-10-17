Малые технологические компании подключают к программе льготного кредитования

17 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает распространить действие программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных субъектов МСП и на малые технологические компании, пишет "Коммерсант"

Программа кредитования для инновационного малого бизнеса стартовала в апреле 2022 года. Ее оператором от стартапа до IPO" стал МСП-банк. До 2024 года ему будет возмещено 2,68 млрд руб., сообщили "Ъ" в Минэкономразвития.

Программа предусматривает кредитование по ставке не выше 3% на срок до 3-х лет. Для подключаемых к неймаксимальная сумма кредита составит 1 млрд руб. (сейчас лимит по программе - 500 млн руб.).

Ранее Минэкономразвития в соответствии со вступающим в силу 3 ноября законом о развитии технологических компаний разработало порядок отнесения предприятий к МТК. Претендовать на этот статус смогут организации с выручкой до 4 млрд руб., работающие по более чем 60 кодам экономической деятельности. Организации из Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности признаются МТК автоматически.