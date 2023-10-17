ФАС предлагает смягчить наказания за нарушение закона о рекламе

17 октября. FINMARKET.RU - В России предлагают ввести механизм предупреждения бизнеса за нарушение некоторых статей закона "О рекламе". В том числе к ним относятся отсутствие возрастных ограничений, пометок о вреде алкогольной продукции, противопоказаний у лекарств. Такой законопроект подготовлен, подтвердили "Известиям" в службе.

Как пояснили в пресс-службе антимонопольного органа, предупреждение - это инструмент "мягкого права", он направлен на снижение административной нагрузки на бизнес и профилактику нарушений. Выдача предупреждений будет возможна в случаях, когдане связаны с обманом и введением в заблуждение потребителей.

В ФАС отметили, что нарушения, за которые предлагается выдавать предупреждения, "не относятся к числу наиболее частых, при этом предлагаемые изменения будут направлены на профилактику таких нарушений". При этом в службе подчеркнули, что дело по признакам нарушения законодательства о рекламе будет возбуждаться только в случае неисполнения предупреждения.

"Согласно законопроекту, рекламой не будут признаваться опросы общественного мнения и упоминания о товаре, его изготовителе или продавце, которые сами по себе не являются сведениями рекламного характера и органично интегрированы в произведения науки, литературы, искусства или в иной результат интеллектуальной деятельности", - пояснили в ФАС.

Кроме того, в законопроект вошли и другие ранее подготовленные службой предложения. В том числе о возможности предоставлять рекламу посредством push-уведомлений только с согласия пользователей. Также вносится корректировка требований к теле- и радиорекламе алкогольной продукции. ФАС предлагает установить минимальный временной промежуток демонстрации предупреждения о вреде ее чрезмерного потребления. Так, в радиопрограммах ему должно быть отведено не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд и 10% площади кадра.