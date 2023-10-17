Счетная палата указала на недостатки трехлетнего бюджета

17 октября. FINMARKET.RU - Счетная палата в заключении на рассматриваемый сейчас Госдумой проект бюджета на следующую трехлетку отметила существенный рост доходов и расходов в 2024 году и указала на ряд недостатков, пишет "Коммерсант"

Так, бюджет 2024 года отличается от всех предыдущих резким ростом как доходов, так и расходов - на 22% (до 35,1 трлн руб.) и 16% соответственно (до 36,7 трлн руб.).

СП отметила, что ЦБ предполагает более жесткую денежно-кредитную политику для ускоренного возвращения инфляции к целевому показателю. ЦБ по-прежнему использует цену Urals, в то время как Минэкономики в макропрогнозе впервые применяет не вполне понятное понятие "экспортная цена на российскую нефть".

Госаудиторов также насторожила предложенная Минфином коррекция бюджетного правила (цена отсечения нефти в $60 за баррель заменит действующий сейчас базовый уровень годовых нефтегазовых доходов в 8 трлн руб.), обоснования которой правительство в пояснительной записке не представило.

СП также фиксирует рост доли трат на оборону и обслуживание госдолга при снижении доли ассигнований на общегосударственные вопросы, правоохранительную деятельность, национальную экономику и трансферты регионам.

Относительно роста госдолга в ближайшую трехлетку в СП замечают, что расходы на его обслуживание к 2026 г. по сравнению с оценкой исполнения 2023 г. вырастут в 2,2 раза и превысят общие траты федерального бюджета на здравоохранение и образование.