В России ужесточат условия покупки жилья с маткапиталом

17 октября. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы в рамках борьбы с мошенническими схемами обналичивания материнского капитала предложили ужесточить правила покупки жилья с его использованием. Такие поправки в закон подготовили члены думского комитета по строительству и ЖКХ. В частности, при приобретении квадратных метров будут обязательно задействованы органы опеки и попечительства. Сейчас они принимают участие только в сделках по перепродаже, сказал "Известиям" член комитета Сергей Колунов.

"Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала, - сказал депутат. - Без их одобрения такие средства перевести продавцу будет невозможно".

Инициатива будет полезна для рынка, потому что органы опеки в таком случае выступят барьером для мошенников и недобросовестных риелторов, которые задействованы в схемах обналичивания маткапитала, сказал "Известиям" юрист, советник по правовым вопросам консалтинговой группы vvCube Михаил Ткаченко.

По его данным, чаще всегообналичивают именно с помощью мошеннических схем по покупке жилья.

Поправки будут внесены в Госдуму ко второму чтению законопроекта, дающего семьям с детьми дополнительную возможность улучшить жилищныеза счет средств материнского капитала. Документ, уже принятый в первом чтении, разрешает использовать средства маткапитала на реконструкцию таунхаусов, дуплексов и других подобных объектов.

Как полагают эксперты, мера, предложенная депутатами Госдумы, - положительная для рынка недвижимости, как и любая новация, направленная на ограничение мошеннических схем.