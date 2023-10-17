Экспортеров могут обязать предоставлять консолидированную отчетность о валютных активах

17 октября. FINMARKET.RU -предложил обязать экспортеров представлять в Банк России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах - т. е. с учетом всех дочерних структур, в том числе зарубежных. Об этом говорится в проекте изменений к закону о валютном контроле, подготовленном министерством, пишут "Ведомости" . Предполагается, что норма начнет действовать не сразу, а с 1 января 2024 г.: резидентам потребуется время для адаптации к новым требованиям.

Законопроект согласован с другими курирующими вопросы валютного контроля ведомствами и внесен в кабмин, следует из материалов. В его пресс-службе "Ведомостям" подтвердили, что документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности, которая прошла 16 октября.

По действующему закону, крупнейшие экспортеры обязаны представлять в Банк России информацию о получении ими средств по внешнеторговым контрактам, а также об активах и обязательствах в иностранной валюте, которые подлежат оплате в пользу нерезидентов. Но речь идет лишь о юрлице, которое выступает стороной договора. Минфин же предлагает расширить обязательство на всю консолидированную группу.

Согласно материалам, ЦБ подготовит непубличный перечень экспортеров, которые должны будут представлять эти сведения. Порядок доведения информации о включении компаний в перечень, а также сроки и порядок представления ими отчетности также определит ЦБ, следует из законопроекта.

Предлагаемые изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка на фоне геополитических рисков, говорится в пояснительной записке.

В условиях перераспределения торговых и финансовых потоков на фоне внешних ограничений меняется и распределение валютных активов и обязательств между компаниями группы - в частности, повышается роль зарубежных "дочек", пояснил "Ведомостям" представитель ЦБ. В связи с этим вносятся изменения, которые предусматривают предоставление консолидированных данных (не по одной компании, а по всей группе), пояснил собеседник.

По его словам, для поддержания финансовой стабильности важно постоянно оценивать как равномерность притока и оттока иностранной валюты, так и динамику и потенциальные дисбалансы активов и обязательств, номинированных или подлежащих оплате в иностранных валютах.