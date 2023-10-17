Упрощенный ввоз электроники предлагают продлить до конца 2024 года

17 октября. FINMARKET.RU -иностранного оборудования с функцией криптографического шифрования может быть продлен до конца 2024 г., говорится в проекте постановления, разработанном Минпромторгом.

Изменения планируется внести в постановление правительства "Об установлении особенностей ввоза в РФ шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих" от 9 мая 2022 г., по которому параллельный импорт (ввоз в страну без разрешения правообладателя, ушедшего с российского рынка) таких устройств разрешен до конца 2023 г.

Согласно пояснительной записке к проекту, постановление направлено на "минимизацию рисков зависимости российских импортеров от иностранных изготовителей шифровальных (криптографических) средств", пишут "Ведомости" . Эти средства, в свою очередь, служат комплектующими при производстве электронного оборудования компаниями, включенными в перечень системообразующих организаций российской экономики, говорится в документе.

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) используются для защиты данных, хранящихся на устройствах, а также для обеспечения безопасности во время передачи информации через публичные сети, поясняет ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. Речь идет в первую очередь об оборудовании таких иностранных вендоров, как IBM, Symantec, Cisco, Fortinet, перечисляет эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров.

Продление на год срока упрощенного ввоза иностранных средств криптографической защиты нужно, чтобы не проводить дополнительные проверки устройств, которые ввозят в Россию по программе параллельного импорта, например модемов или смартфонов, считает основатель компании Сompass Евгений Громаковский.

Как считает гендиректор "РТК-сервиса" Андрей Кононенко, продление срока упрощенного ввоза иностранных СКЗИ даст возможность российским вендорам доработать оборудование корпоративного сегмента, то есть, по сути, импортозаместить существующие решения с меньшими рисками снижения стабильности работы информационных систем.