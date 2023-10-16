Минфин предлагает новые условия соглашений по налогам с нейтральными странами

16 октября. FINMARKET.RU -начинает переговоры с дружественными странами по поводу обновления действующего или подписания нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) со стандартного предложения. Базовая редакция, с которой Минфин выходит на партнеров, предполагает ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж на уровне 10%, рассказал в интервью "Ведомостям" статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Есть универсальная компромиссная редакция соглашения, которую мы готовы предлагать со ставками 10-10-10 (10-процентные ставки налога у источника при выплате дивидендов, процентов и роялти). Это увязано со ставками, которые мы предлагаем в САР (специальные административные районы) для тех, кто туда переехал из иностранных юрисдикций", - пояснил он.

По словам Сазанова, основной принцип кампании по заключению СИДН с нейтральными странами, которую сейчас ведет Минфин, - не допустить повторения ситуации, когда бизнес использует иностранные юрисдикции прежде всего для получения пониженных налоговых ставок, учреждая там холдинговые компании. Условия новых соглашений должны быть экономически обоснованы и адекватны тем задачам, которые мы решаем: способствовать повышению притока иностранных инвестиций и не приводить к уменьшению национальной налоговой базы, отметил замминистра.

Минфин начал кампанию по пересмотру налоговых отношений со странами, которые не присоединились к санкциям против России, летом прошлого года. Первая и пока последняя юрисдикция, с которой переговоры удалось довести до конца, - Оман. В августе т.г. министерство объявило о подписании СИДН с султанатом. В целом его условия соответствуют базовой формуле 10-10-10. Соглашение устанавливает общую ставку налога на доходы в виде дивидендов в размере 15%, но ее уровень понижается до 10%, если компания в течение года владеет не менее 20% капитала компании, которая производит выплаты. Ставка налога на процентные доходы и на роялти установлена в размере 10%. Отдельные льготы предусмотрены для госструктур и госкорпораций.

А сейчас, по словам Сазанова, активные переговоры ведутся только с ОАЭ, причем пока стороны не близки к окончательному решению.

Соглашения с недружественными странами на данный момент приостановлены.