Мошенники атакуют криптопользователей

16 октября. FINMARKET.RU - В сентябре по сравнению с августом количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме криптовалют увеличилось почти на 50% - с 211 тыс. до 317 тыс., рассказали "Коммерсанту" в "Лаборатории Касперского". В 1-м квартале решения "Лаборатории Касперского" предотвратили 924 тыс. попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме криптовалют. Во 2-м квартале этот показатель снизился до почти 379 тыс. Однако в 3-м опять вырос до 633 тыс.

Согласно отчету платформы кибербезопасности Immunefi, общее число кибератак в 3-м квартале т.г. увеличилось на 153% год к году. Отчет Chainanalysis указывает на рост числа мошенничеств с криптовалютами в 3-м квартале на 60%.

Эксперты связывают рост как с сезонным фактором восстановления деловой активности после лета, так и с уходом из России биржи Binance.

Чтобы защититься от мошенников на крипторынке, эксперты рекомендуют соблюдать несколько стандартных, но остающихся актуальными мер предосторожности - не переходить по ссылкам в рекламных сообщениях.