Эксперты ждут рост промпроизводство в РФ на 4%

16 октября. FINMARKET.RU - Российская, на долю которой приходится около 30% ВВП, восстановилась, по итогам года промпроизводство вырастет на 3-4%, считают эксперты. По некоторым товарам обрабатывающей промышленности темпы роста производства сейчас близки к рекордным. Но по наиболее емким отраслям экспортные рынки еще закрыты из-за санкций, что оказывает давление на курс рубля.

Индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях промышленности демонстрирует положительную динамику уже шестой месяц подряд. Это свидетельствует о том, что промышленность адаптировалась к сложившимся макроэкономическим условиям, и о продолжении поствосстановительного роста, рассказали "Российской газете" в Минпромторге.

По итогам 2023 года можно ожидать роста промышленного производства до 3%, говорит президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Этому, по его мнению, способствует адаптация предпринимателей в отрасли к последствиям санкций, которые привели к минимизации импорта ряда технологий. Обрабатывающая промышленность выйдет примерно на 5-6%, а общая промышленность вырастет в интервале 3-4%, так как добыча проседает, добавляет директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Некоторое ускорение темпов прироста промпроизводства в августе 2023 г. по отношению к предыдущему месяцу можно обосновать традиционным оживлением деловой активности в ряде отраслей в конце периода летних отпусков", - поясняют в Минпромторге.

Среди направлений, по которым наблюдается рост объемов производства в августе 2023 г., можно отметить производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 54,2%), производство мебели (рост на 42,8%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 41,8%), производство прочих транспортных средств и оборудования (рост на 32,5%), а также производство электрического оборудования (рост на 26,1%), заметили в министерстве.

Свою роль сыграли меры господдержки. Как рассказали "РГ" в Минэкономразвития, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" был предоставлен широкий спектр льготных финансовых продуктов, например, программа льготного кредитования 1764, программа стимулирования кредитования МСП, гарантийная поддержка региональных гарантийных организаций.