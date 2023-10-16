Депутаты предлагают смягчить критерии получения детского пособия

16 октября. FINMARKET.RU - Депутаты предлагают правительству смягчить требования к имуществу семей с детьми до 17 лет, претендующих на получение единого. Подход должен быть более гибким в отношении семей с различными жизненными ситуациями, считают они. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг., пишут "Ведомости" . В прошлом году число отказов из-за непрохождения имущественного и доходного ценза было на уровне 61%, говорится в документе.

Авторы заключения обращают внимание, что суммарно за три года на выплату единого пособия будет направлено более 4 трлн руб. (1,3 трлн руб. - в 2024 г., 1,4 трлн руб. - в 2025 г., 1,6 трлн руб. - в 2026 г.). Выделяемые бюджетные средства предназначены для выплаты тому количеству семей с детьми, которое соответствует требованиям к доходу и имуществу. Власти ранее заявляли, что его смогут получить около 10 млн граждан. Сейчас, по данным Минтруда, единую детскую выплату в России получает 9,924 млн детей и 342 000 беременных женщин.

Семья лишается права на пособие, даже если проходит по критерию дохода, но имеет в собственности две машины или две квартиры, не соответствующих требованиям по площади, или земельный участок, который превышает допустимый размер, указывают депутаты. При этом, например, недвижимость может быть подарена бабушкой ребенку, но не находиться в пользовании семьи. "Наличие же двух автомобилей давно является нормой в семьях, проживающих в городах, при этом они могут быть в любом состоянии, в том числе нерабочем", - указывают авторы заключения. Кроме того, стоимость транспортного средства может не оказывать никакого влияния на доход семьи и ее имущественное положение.

Правительству имеет смысл пересмотреть имущественный ценз хотя бы для многодетных семей, в том числе уточнить требования в отношении автомобилей - получение пособия должно зависеть от их производителя и пробега, пояснила "Ведомостям" глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Думский комитет предлагает также изменить и требования к доходам семьи, продолжила она. Например, сейчас, если мать-одиночка с одним ребенком получает 33 000 руб., семья лишается права на выплату, так как ее среднедушевой доход в таком случае превышает один прожиточный минимум (ПМ). По мнению членов комитета, порог следует повысить до двух ПМ на члена семьи. Такая мера позволит увеличить количество получателей единого пособия с текущих 10 млн до 20 млн человек, заявила Останина.