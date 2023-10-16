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16 октября 2023 года 08:29
Стремительно растет число переводов в дружественных валютах
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Олег Елков/ТАСС
16 октября. FINMARKET.RU - Число трансграничных переводов в мягких валютах резко выросло в этом году, рассказали "Известиям" в крупнейших банках. За девять месяцев 2023 года розничные клиенты совершили около 180 тыс. переводов в денежных единицах дружественных стран, что в 3,7 раза превышает число таких операций за аналогичный период прошлого года, сообщили в ВТБ. Рост показателя связан с расширением географии транзакций, а также с повышением качества и скорости их проведения, пояснили в организации. Всего за январь-сентябрь этого года физлица отправили за рубеж 23 млрд рублей, отметили в банке. Более 90% от общего числа таких операций приходится на Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. По объему больше всего переводов клиенты отправляют по банковским реквизитам получателя. Однако по количеству превалируют перечисления по номеру телефона. Такие транзакции клиенты совершают чаще, но отправляют меньшие суммы, указали в банке. Средний чек по ним равен 11 тыс. рублей. Перечисления по номеру мобильного совершаются с рублевых счетов с последующей конвертацией в национальную валюту страны-получателя. С начала нынешнего года клиенты переводили деньги за границу в мобильном приложении банка в три раза чаще по сравнению с таким же периодом 2022-го, указали и в Почта Банке. Совокупный объем таких операций вырос вдвое. В основном деньги уходили в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, добавили в организации. В "Открытии" сказали, что показатели по таким операциям стабильно растут из месяца в месяц. У клиентов популярны отправления в страны СНГ, которые составляют 80% от общей доли трансграничных переводов. Чаще всего деньги отправляют в дружественные страны, согласились в Росбанке. Причем среди наиболее популярных государств - материковый Китай, Киргизия и Армения. Кроме того, в последнее время клиенты делают выбор при трансграничных платежах в пользу юаней и рублей, отметили в организации.
Опубликовано Финмаркет
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