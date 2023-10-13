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13 октября 2023 года 09:47
Депутаты предлагают вернуть индексацию пенсий работающим в бюджетной сфере
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
13 октября. FINMARKET.RU - Вернуть индексацию пенсий работающим в бюджетной сфере россиянам предложили в Госдуме. Сегодня будет внесен проект федерального закона об изменениях в закон "О страховых пенсиях", подготовленный фракцией ЛДПР., пишет "Российская газета". Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии пенсионерам, которые продолжают трудиться, была отменена с 1 января 2016 года. "Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров. В первую очередь это касается пенсионеров, работающих в бюджетной сфере: образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, в системе социального обслуживания", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому предлагается с 1 января 2024 года восстановить выплаты страховой пенсии пенсионерам, работающим в названных сферах, в полном размере, исходя из актуальных на указанную дату размеров стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Как пояснил "РГ" глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР в Госдуме (инициатор и один из авторов законопроекта) Ярослав Нилов, из-за того, что не производится индексация пенсий работающим пенсионерам оголяются многие сферы, особенно, что касается тяжелых, но низкооплачиваемых работ. Это касается образования, здравоохранения, сельского хозяйства. Да и коммерческий сектор тоже страдает. По мнению Нилова, перспективы у законопроекта есть. "Вода камень точит. Мы последовательно выступаем за индексацию пенсий работающим пенсионерам. Возвращать нужно всем, но начать нужно с пенсионеров, которые трудятся в бюджетной сфере. И, конечно, не забывать про работающих инвалидов", - подчеркнул депутат.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, пенсии, индексация, бюджетники
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