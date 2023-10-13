Иран готов локализовать в РФ холодильники и пылесосы

13 октября. FINMARKET.RU - Иранские производители бытовой техники намерены локализовать. В частности, речь идет о Datees и Emersun, которые могут купить или арендовать, например, остановленные мощности Samsung и LG. Но эксперты полагают, что иранские бренды имеют "специфический дизайн" и способны заинтересовать россиян только в случае "жесточайшего дефицита, которого сейчас нет, пишет "Коммерсантъ".

Гендиректор производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин также знает о заинтересованности иранских компаний в локализации в РФ:"В Иране заградительные пошлины под 100% на всю бытовую технику, и именно это позволило им развить категории газовых и электрических плит, духовок, холодильников, вытяжек и так далее". С другой стороны, уточнил господин Шашкин, пошлины сокращают выбор потребителя, что «сказывается на контроле качества выпускаемой иранской продукции.

В Holodilnik.ru сообщили “Ъ”, что в 2022 году иранские Datees и Emersun обращались к ритейлеру за продвижением своей продукции. В компании добавили, что цена продукции обеих иранских компаний выше, чем у китайских аналогов, так как "компоненты остаются импортными".