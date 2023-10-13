Россия предоставит кредиты другим странам на 1,4 трлн руб.

13 октября. FINMARKET.RU -в ближайшие 3 года предоставит 1,4 трлн рублей, или $15,6 млрд, госкредитов другим странам, следует из пояснительной записки к закону о бюджете на 2024-2026 годы, пишут "Известия"

В следующем году российские власти планируют предоставить иностранным государствам финансовые и экспортные кредиты на 468,5 млрд рублей. В 2025 г. эта сумма вырастет до 473,7 млрд, а в 2026 г. - до 479,9 млрд, что эквивалентно $5,2 млрд ежегодно.

Предоставляемые средства необходимы для завершения действующих проектов и выполнения РФ обязательств в рамках межправительственных договоренностей. Еще одна цель - финподдержка экспорта в отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности отечественной продукции, отмечается в документе Минфина.

Как считают эксперты, средства будут выданы дружественным государствам, таким как Белоруссия, Египет, Иран.

По данным Всемирного банка на конец 2021 г., крупнейшими должниками РФ по межправительственным кредитам были Белоруссия (около $8,5 млрд), Бангладеш ($4,4 млрд), Индия ($3,3 млрд), Вьетнам ($1,5 млрд) и Йемен (около $1,2 млрд). Далее информация не обновлялась.

Возвраты по кредитам прогнозируются в объеме 99,3 млрд рублей ($1,1 млрд) в 2024 г. 159,9 млрд рублей ($1,8 млрд) - в 2025 г. и 181,9 млрд рублей ($1,9 млрд) - в 2026 г., говорится в записке к проекту казны.

По сравнению с предыдущим законом о бюджете прогноз по возвратам на следующий год снизился. Так, на 2024 г. была заложена сумма 173,2 млрд рублей, или $2,4 млрд, - почти на 74 млрд рублей и $1,3 млрд больше обновленного плана. В этом же году власти рассчитывают вернуть 101,1 млрд рублей ($1,5 млрд).