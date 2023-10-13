.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
13 октября 2023 года 08:55
Порядок согласия на обработку персональных данных предлагают изменить
|0
Гавриил Григоров/ТАСС
13 октября. FINMARKET.RU - В Совете Федерации (СФ) обсуждают идею разделения пользовательского соглашения и согласия на обработку персональных данных. Такую инициативу сенаторы комитета по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрели совместно с советом по развитию цифровой экономики в рамках совещания "Цифровая идентичность личности: вопросы правового регулирования". Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская предлагает рассматривать пользовательское соглашение как "соглашение между субъектами персональных данных и оператором по определению прав и обязанностей, связанных с использованием информационных ресурсов". Оно не будет включать в себя согласие на обработку персональных данных, пишут "Ведомости". Также со стороны Центра правовой помощи поступило предложение ввести отдельное согласие на обработку персональных данных, без которого их обработка будет невозможна (поправки необходимы в п. 1 ст. 9 закона о персональных данных). Бездействие не должно считаться согласием на обработку персональных данных, добавила Куровская. Также Куровская предлагает унифицировать понятие "идентификация" и определить ее принципы: добровольное соучастие и достоверность результатов идентификации. Добровольное соучастие в процессе заключается в понимании человеком характера правоотношений, а также возможности юридических последствий с учетом объема предоставленных персональных данных. Роскомнадзор поддерживает изменения, которые могут наделить пользователя большими правами для управления своими данными, заявил замруководителя ведомства Милош Вагнер. К перечисленным предложениям Вагнер предложил разработать принцип активного согласия взамен согласия по умолчанию, при котором "негласным" образом по истории посещения собираются данные.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, граждане, персданные, обработка
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.