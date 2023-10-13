Порядок согласия на обработку персональных данных предлагают изменить

13 октября. FINMARKET.RU - В Совете Федерации (СФ) обсуждают идею разделения пользовательского соглашения и согласия на обработку персональных данных. Такую инициативу сенаторы комитета по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрели совместно с советом по развитию цифровой экономики в рамках совещания "Цифровая идентичность личности: вопросы правового регулирования".

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская предлагает рассматривать пользовательское соглашение как "соглашение между субъектами персональных данных и оператором по определению прав и обязанностей, связанных с использованием информационных ресурсов". Оно не будет включать в себя согласие на обработку персональных данных, пишут "Ведомости"

Также со стороны Центра правовой помощи поступило предложение ввести отдельное согласие на обработку персональных данных, без которого ихбудет невозможна (поправки необходимы в п. 1 ст. 9 закона о персональных данных). Бездействие не должно считаться согласием на обработку персональных данных, добавила Куровская.

Также Куровская предлагает унифицировать понятие "идентификация" и определить ее принципы: добровольное соучастие и достоверность результатов идентификации. Добровольное соучастие в процессе заключается в понимании человеком характера правоотношений, а также возможности юридических последствий с учетом объема предоставленных персональных данных.

Роскомнадзор поддерживает изменения, которые могут наделить пользователя большими правами для управления своими данными, заявил замруководителя ведомства Милош Вагнер. К перечисленным предложениям Вагнер предложил разработать принцип активного согласия взамен согласия по умолчанию, при котором "негласным" образом по истории посещения собираются данные.