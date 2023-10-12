Компании меняют методы контроля за сотрудниками

12 октября. FINMARKET.RU - При оценке эффективности работы сотрудников чаще всего работодатели прибегают к отчетам о проделанной работе и проведению планерок, выяснили Работа.ру и СберПодбор. Отчеты практикуются в 40% компаний, в 38% организаций проводятся ежедневные или еженедельные планерки.

При этом сегодня есть и намного более эффективные способы контроля за результатами труда сотрудников, сообщил "Российской газете" Артем Кумпель, управляющий директор платформы "Авито Работа". К примеру, автоматизация процессов. "Многиевнедряют системы учета рабочего времени, которые отслеживают активность сотрудников и автоматически генерируют отчеты о том, сколько времени было потрачено на выполнение задач", - рассказал он. Помимо этого, многие работодатели давно активно используют инструменты для видеоконференций и текстовые онлайн-процессоры, рассказывает Кумпель. Они позволяют не только проводить планерки и отслеживать активность участников, но и координировать работу сотрудников, находящихся и в офисе, и на удаленке.

Если раньше руководителям было достаточно знать, что сотрудник пришел на работу и ушел вовремя, то сегодня этот подход безнадежно устарел. Только 12% руководителей отслеживают, в какое времяприходят в офис. Еще 5% смотрят на количество и время перерывов на работе, а также устанавливают программу для мониторинга работы на компьютере или ноутбуке.

Тренд на удаленную работу формирует новые практики оценки результатов сотрудников. К примеру, каждые полгода нужно проводить performance review - оценку труда работника за конкретный отрезок времени, считает Александр Ветерков, операционный директор сервиса СберПодбор.