Данные о владельцах квартир предлагают открыть для ЖКХ

12 октября. FINMARKET.RU - Ресурсоснабжающие и компании, управляющие жилыми домами, лишившись с марта 2023 года доступа к данным о владельцах недвижимости, столкнулись с трудностями по взысканию долгов с граждан за коммунальные услуги. Они просят правительство предоставить сведения, подчеркивая, что уже серьезно растет задолженность по. Об этом "Коммерсант" узнал из письма, направленного 2 октября рядом отраслевых организаций и объединений вице-премьеру Марату Хуснуллину. Среди подписантов — Объединенный жилищно-коммунальный совет, Ассоциация региональных расчетных центров, Совет производителей энергии. В аппарате господина Хуснуллина подтвердили получение письма, которое находится на рассмотрении.

Руководитель "Кучембаев и партнеры" Алмаз Кучембаев сомневается, что операторам ЖКХ удастся получить доступ к ЕГРН. "Широкий доступ к реестру увеличивает риск не только несанкционированного использования персональных данных граждан, но и мошенничества с недвижимостью россиян", - считает он. Но ни одного громкого случая злоупотребления сведениями о владельце недвижимости со стороны организаций ЖКХ или аналогичных структур не было, настаивает гендиректор ИВКО 2000 Андрей Муравьев.