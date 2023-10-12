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12 октября 2023 года 09:45
Данные о владельцах квартир предлагают открыть для ЖКХ
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Владимир Баранов/ТАСС
12 октября. FINMARKET.RU - Ресурсоснабжающие и компании, управляющие жилыми домами, лишившись с марта 2023 года доступа к данным о владельцах недвижимости, столкнулись с трудностями по взысканию долгов с граждан за коммунальные услуги. Они просят правительство предоставить сведения, подчеркивая, что уже серьезно растет задолженность по ЖКХ. Об этом "Коммерсант" узнал из письма, направленного 2 октября рядом отраслевых организаций и объединений вице-премьеру Марату Хуснуллину. Среди подписантов — Объединенный жилищно-коммунальный совет, Ассоциация региональных расчетных центров, Совет производителей энергии. В аппарате господина Хуснуллина подтвердили получение письма, которое находится на рассмотрении. Руководитель "Кучембаев и партнеры" Алмаз Кучембаев сомневается, что операторам ЖКХ удастся получить доступ к ЕГРН. "Широкий доступ к реестру увеличивает риск не только несанкционированного использования персональных данных граждан, но и мошенничества с недвижимостью россиян", - считает он. Но ни одного громкого случая злоупотребления сведениями о владельце недвижимости со стороны организаций ЖКХ или аналогичных структур не было, настаивает гендиректор ИВКО 2000 Андрей Муравьев.
Опубликовано Финмаркет
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gocha 12.10.2023
Данные о владельцах квартир должны предоставляться через решения суда, если представлены данные о наличии существенной задолженности за услуги ЖКХ.
АК-54 12.10.2023
Согласно ЖК РФ Ст.45., п.3.1. Управляющая организация, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива обязаны вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, который содержит сведения, позволяющие идентифицировать собственников помещений в данном многоквартирном доме (фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника помещения в многоквартирном доме,.. ЧТО ЕЩЁ НАДО? Всё есть, ИСПОЛНЯЙТЕ! РСО, не желают работать с УК, так как они МОНОПОЛИСТЫ и требуют что-бы все ползли к ним на коленях! Да и задолженности такой нет, это просто приписки!!!ИМел честь разбираться с этим вопросом...
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