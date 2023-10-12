Минцифры просит увеличить финансирование льготных IТ-кредитов

12 октября. FINMARKET.RU -предложило правительству увеличить финансирование программ льготного кредитования IT-компаний на 25% до конца 2023 г., рассказал "Ведомостям" представитель ведомства. Он напомнил, что на этот год в федеральном бюджете на льготные IТ-кредиты заложено 2 млрд руб. Дополнительное финансирование в размере 500 млн руб. может быть получено путем перераспределения бюджета с других ведомственных проектов, входящих в нацпрограмму "Цифровая экономика", уточнил собеседник.

Ранее Минцифры пришлось проводить перерасчет средств, заложенных на финансирование программ льготного кредитования в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. С начала лета она была поднята до 8,5%, затем до 12%, а 15 сентября еще на 1 п. п. до 13%. По схеме льготного кредитования IT-отрасли министерство компенсирует банку, который выдает льготный кредит, разницу между льготной ставкой, которую платит получатель кредита, и ключевой ставкой ЦБ, пояснял тогда "Ведомостям" вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

"Мы предлагаем компенсировать увеличение ставки за счет перераспределения текущих ресурсов. Предложение направлено в правительство, рассчитываем на его поддержку", - сообщил изданию представитель Минцифры. Представитель аппарата курирующего IT вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердил получение предложений Минцифры. По его словам, предложение принято "в целях минимизации рисков неисполнения мероприятий" в рамках программ льготного кредитования IT-направления, а также "с учетом дефицита свободных бюджетных средств".

Представитель Минцифры уточнил, что предложения по увеличению финансирования программы на 25% в 2023 г. сформированы "в целях балансировки кредитного портфеля и сохранения для заемщиков процентной ставки". "Планируется перераспределить ресурсы, заложенные на перевыполнение установленных целей. Их перераспределение не повлияет на итоговый результат", - отметил собеседник, отказавшись назвать конкретные проекты. Сейчас власти прорабатывают вопрос о финансировании программ льготного кредитования IT-направления в 2024 г., продолжил представитель Минцифры.