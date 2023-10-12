С налога на проценты по вкладам в бюджет может поступить 312 млрд руб.

12 октября. FINMARKET.RU - Власти рассчитывают за три года суммарно получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам россиян. Об этом сказано в материалах к проекту бюджета на 2024-2026 годы, с которыми ознакомились "Известия" . В 2024 годуна проценты по вкладам принесет бюджету 101 млрд рублей. В 2025 году власти рассчитывают получить от этой статьи 104 млрд, а в 2026 году - 107 млрд рублей.

В 2021 и 2022 годах правительство освободило вкладчиков от этого сбора из-за кризиса и санкций, но на этот год послабления не продлили. Поэтому россияне впервые должны будут заплатить налог на процентный доход по итогам 2023 года.

При его расчете учитывается не размер депозитов, а сумма дохода по всем вкладам и счетам. Следует умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год, в котором клиент получил проценты. С дохода, превышающего эту сумму, человек и заплатит сбор. Ставка составит 13%.

Таким образом, если ЦБ не будет дальше поднимать ставку, то в 2023 году от налога будут освобождены доходы с процентов по вкладам до 130 тыс. рублей. Если же ключевую повысят, то и сумма необлагаемого налогом дохода тоже увеличится.

Заплатить сбор, начисленный за 2023 год, россияне должны будут до 1 декабря 2024-го. ФНС рассчитает сумму по окончании года на основе сведений от банков.

Сборы коснутся всего 3% депозитов, считают эксперты. Максимальный размер вклада, который не будет облагаться налогом, составит порядка 1,5 млн по итогам 2023-го и 1,3 млн рублей по итогам 2024-го, оценили участники рынка.