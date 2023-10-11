Инфляция в России в сентябре составила 0,87%

Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,87% после повышения на 0,28% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом выросла до 6% после 5,15% месяцем ранее. Рост цен превысил прогноз аналитиков

11 октября. FINMARKET.RU -в РФ в сентябре 2023 года составила 0,87% после инфляции в 0,28% в августе, в 0,63% в июле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-сентябре потребительские цены выросли на 4,6%. В сентябре 2022 года инфляция составляла 0,05%, в январе-сентябре цены выросли на 10,46%.

В годовом выражении инфляция ускорилась до 6% после 5,15% в августе..

Аналитики ожидали инфляцию в сентябре на уровне 0,7%. На фоне ослабления рубля и высокой для сентября инфляции консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год вырос до 6,6% с 6,4% по опросу месяц назад, а на 2024 год - до 5,1% с 4,8%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 6,0-7,0%, прогноз Минэкономразвития - 7,5%. На 2024 годы прогноз ЦБ пока еще равен таргету в 4,0%, прогноз Минэкономразвития - 4,5%.

Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,86%, за 9 месяцев подорожали на 3,54%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дороже на 1,09%, с начала года - на 4,39%. Услуги подорожали на 0,61%, за январь-сентябрь подорожали- на 6,4%.

Базовый индекс потребительских цен в сентябре составил 100,92%.

Рост потребительских цен на 1,0% и более зафиксирован в 40 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 2,1%) в Сахалинской области в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,9%).

В Москве цены за месяц выросли на 0,8%, Санкт-Петербурге - на 0,5% (с начала года - прирост цен составил 4,9% и 4,0% соответственно).

Цены на плодоовощную продукцию в сентябре поднялись на 0,24% после снижения в августе на 5,96%, роста на 1,77% в июле. За 9 месяцев плодовоовощная продукция подорожала на 8,88%.

В сентябре яйца куриные подорожали в 49 субъектах Российской Федерации на 0,3-10,0%, в 34 субъектах - на 10,1-30,5%. В Магаданской области и Тюменской области (без автономных округов) яйца куриные подешевели на 0,3% и 2,5% соответственно.

Цены на мясо кур выросли в 42 субъектах РФ на 0,4-5,0%, в 41 субъекте - на 5,1-23,8%. В Республике Крым и Севастополе цены снизились на 0,6% и 4,8% соответственно.

Рост цен отмечался на отдельные виды плодоовощной продукции, в том числе на помидоры - на 21,7%, бананы - на 19,3%, огурцы - на 13,2%, апельсины - на 12,2%, чеснок - на 3,7%, груши - на 3,6%.

В то же время цены на капусту белокочанную снизились на 22,7%, морковь - на 17,6%, картофель - на 13,9%, лук репчатый - на 13,5%, яблоки - на 9,6%, виноград - на 7,1%, свеклу столовую - на 6,6%.

Цены на помидоры в 30 субъектах РФ увеличились на 0,9-20,0%, в 34 субъектах - на 20,1-40,0%, в 16 субъектах - на 40,1-73,9%. В 5 субъектах помидоры подешевели на 0,4-5,3%.

Огурцы в 50 субъектах РФ подорожали на 2,7-20,0%, в 28 субъектах - на 20,1-66,2%. В 7 субъектах цены на огурцы снизились на 0,7-36,3%.

Цены на капусту белокочанную в 44 субъектах Российской Федерации снизились на 2,8-25,0%, в 40 субъектах - на 25,1-42,2%. В Чукотском автономном округе цены на капусту белокочанную выросли на 2,1%.

Морковь в 43 субъектах Российской Федерации подешевела на 0,8-21,0%, в 38 субъектах - на 21,1-37,0%. В 4 субъектах цены на морковь выросли на 0,1-5,1%.

Цены на картофель в 38 субъектах Российской Федерации снизились на 2,4-18,0%, в 42 субъектах - на 18,1-31,5%. В Чукотском автономном округе цены не изменились.

В 4 субъектах картофель подорожал на 0,3-11,0%.

Лук репчатый в 44 субъектах РФ подешевел на 2,8-16,0%, в 35 субъектах - на 16,1-30,7%. В Чукотском автономном округе цены не изменились.

В 5 субъектах лук репчатый подорожал на 0,1-4,8%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: окорочка куриные - на 4,5%, мясо индейки - на 3,2%, масло подсолнечное и кулинарные изделия из птицы - на 2,7%, рис шлифованный - на 2,4%, говядина (кроме бескостного мяса), свинина, баранина (кроме бескостного мяса), колбасы вареные, полукопченые и варено-копченые, фарш мясной, мясокопчености, масло оливковое, соки фруктовые, консервы томатные - на 1,4-2,0%, говядина бескостная, колбасы сырокопченые, сосиски, сардельки, рыба живая и охлажденная, а также соленая, маринованная, копченая, кальмары мороженые, национальные сыры и брынза, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб, пшено, хлопья из злаков (сухие завтраки), овощи натуральные консервированные, маринованные, чай, соль поваренная, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер") - на 0,8-1,3%.

В то же время подешевели: вермишель - на 1,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,9%, маргарин - на 0,7%, икра лососевых рыб, отечественная - на 0,6%, вино виноградное крепленое и шоколад - на 0,4%.

Цены на сахар-песок в 56 субъектах РФ снизились на 0,1-3,7%,

В 4 субъектах цены не изменились. В 25 субъектах цены на сахар-песок выросли на 0,1-7,2%.

Услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению, подорожали в сентябре на 0,03%.

В сентябре среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в ОАЭ - на 13,6%, в Египет - на 12,1%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 7,8%, в Беларусь и отдельные страны Средней Азии - на 2,8%. Стоимость поездок в страны Закавказья снизилась на 5,1%.

С начала учебного года выросли цены: на услуги среднего образования - на 8,6%, высшего образования - на 8,3%, дошкольного воспитания - на 3,5%, услуги профессиональ-ного обучения - на 3,1%.

Среди медицинских услуг увеличились цены: на изготовление коронки - на 1,2%, удаление зуба под местным обезболиванием и лечение кариеса - на 1,1%, общий анализ крови и ультразвуковое исследование брюшной полости - на 0,9%, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога и прием у врача специалиста - на 0,8%, пребывание пациента в круглосуточном стационаре, изготовление съемного протеза, гастроскопия (ФГДС, ЭГДС) - на 0,7%.

Среди бытовых услуг выросли цены: на стрижку модельную в женском зале - на 1,9%, помывку в бане в общем отделении - на 1,8%, установку пластиковых окон и стрижку модельную в мужском зале - на 1,7%, ремонт брюк - на 1,0%, услуги по воспитанию детей, печать цветных фотографий и шиномонтаж колес легкового автомобиля - на 0,9%, маникюр, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой - на 0,8%.

Среди прочих наблюдаемых услуг увеличилась стоимость: проживания в студенческом общежитии - на 8,9%, абонентской платы за пакет услуг сотовой связи - на 5,0%, аренды двухкомнатной квартиры - на 3,0%, занятий в плавательных бассейнах - на 2,3%, аренды однокомнатной квартиры - на 2,0%, платы за пользование потребительским кредитом - на 1,5%, клубной карты в фитнес-клуб, прививки животного, пересылки простой посылки внутри России, подписки на онлайн-видеосервисы, пользования общественным туалетом, полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков - на 0,7-1,4%.

Среди услуг внутреннего туризма снизилась стоимость: поездок на отдых на Черноморское побережье России и в Крым - на 11,7%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 5,6%, проживания в хостеле - на 2,8%, речных круизов на территории России - на 1,9%, путевок в санатории - на 1,7%, проживания в гостиницах 1*-2* и мотелях - от 1,3% до 1,5%, экскурсионных туров по России - на 1,4%. В то же время стоимость билетов в театры увеличилась на 3,0%, кинотеатры - на 1,6%, музеи и выставки - на 1,1%.

Среди услуг пассажирского транспорта подешевели: авиаперелет экономическим классом - на 5,9%, проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования - от 0,7% до 4,9%. Проезд в такси стал дороже на 1,9%, междугороднем автобусе - на 0,8%, маршрутном такси - на 0,5%, плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования - на 0,4%, городском автобусе и троллейбусе - на 0,1%.

Вместе с тем снизилась стоимость годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 0,3% и тарифов на обращение

с твердыми коммунальными отходами - на 0,1%.

В сентябре из непродовольственных товаров более всего выросли цены на газовое моторное и дизельное топливо - на 6,2%. Цены на бензин автомобильный выросли на 2,1%.