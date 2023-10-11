Зумеры увеличили сумму пополнения пенсионных копилок на 33%

11 октября. FINMARKET.RU - Зумеры (поколение Z, люди, рожденные после 2000 года) с начала года на треть увеличили сумму ежемесячного пополнения пенсионных копилок, хотя и продолжают много тратить на рестораны. Это выяснили СберНПФ и аналитики сервисов по управлению личными финансами "Сбера", пишут "Известия"

Как показала статистика сервиса "Анализ финансов" в "СберБанк Онлайн", для россиян всех поколений самой популярной категорией трат остаются покупки в супермаркетах. В топ-3 расходов зумеров также вошли кафе/рестораны и онлайн-шопинг. У представителей старших поколений - миллениалов (с 1984 по 2000 гг.), иксов (с 1967 по 1984 гг.) и бумеров (с 1944 по 1967 гг.) - в топе оплата ЖКХ, связи и интернета, а также расходы, связанные с обслуживанием автомобиля.

Копить вдолгую например, на пенсию чаще других готовы представители поколения X. За январь-август т.г. они оформили 40% индивидуальных пенсионных планов в СберНПФ. Треть договоров (33%) пришлась на миллениалов. Зумеры пользуются этим инструментом всё чаще: количество открытых ими пенсионных копилок за год выросло на 10%.

В январе-августе 2023 года зумеры ежемесячно пополняли свои пенсионныена 2,7 тыс. руб., что на 33% выше аналогичного показателя за прошлый год. Миллениалы в среднем выделяют на эту цель 2,9 тыс. рублей в месяц (+27% год к году), иксы 3,4 тыс. (+27%), бумеры 9 тыс. Откладывать на жизнь после завершения карьеры в 2023 году зумеры обычно начинают за 37 лет до, миллениалы - за 24 года, иксы - за 11 лет.