В РФ появилась Ассоциация промышленного майнинга

11 октября. FINMARKET.RU - В России создали Ассоциацию промышленного майнинга (АПМ) это первое в стране объединение с таким профилем. Ее учредили пять компаний Bitriver, "Интелион майн", Promminer, "Стелла" и "Сибстройкапитал". Все они занимаются поставками оборудования и предоставлением мощностей для майнинга криптовалют. О создании ассоциации "Ведомостям" рассказал директор по взаимодействию с госорганами компании Bitriver Олег Огиенко, который и возглавил новое объединение.

Инициативу создания ассоциации поддерживают в Госдуме. "Хорошо, что игроки объединяются, чтобы отстаивать свои интересы и предлагать свои варианты регулирования", сказал "Ведомостям" председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Новаястанет конкурентом Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ). В нее также входят поставщики оборудования для промышленного майнинга, в том числе и Bitriver.

Ассоциация промышленного майнинга была создана исходя из интересов и запросов отрасли, отметил основатель и гендиректор Bitriver Игорь Рунец. Членами нового объединения могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые владеют, управляют дата-центрами или эксплуатируют их для энергоемких вычислений, отметил Огиенко.

Под промышленным майнингом понимается новая отрасль в области производства криптовалют, объяснил он "Ведомостям". По словам Огиенко, организация планирует вести активный диалог с регуляторами и создать в России условия для развития белого майнинга. В частности, ассоциация хочет ввести промышленныйв правовое поле с прозрачным регулированием и установить промышленный ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для майнинговой деятельности, разработать отвечающее мировым стандартам налогообложение, а также разработать и внедрить отраслевые, технологические и бизнес-стандарты.