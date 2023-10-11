Продажи авто с пробегом начали снижаться

11 октября. FINMARKET.RU - Рост цен и ставок по кредитам затормозили рынок автомобилей с пробегом в сентябре.подержанных машин растут в годовом выражении с учетом низкой базы, но не по отношению к летним месяцам, пишет "Коммерсант"

"Если сравнивать с прошлым годом, то, конечно, виден рост продаж, который можно объяснить низкой базой 2022 года. Интерес подогрет ожиданием роста цен на фоне ситуации на валютном рынке и увеличения утильсбора", - отметил директор "Авилонс пробегом" Николай Баскаков. "Прогнозы строить рано, но относительно прошлого года общий рост составляет примерно 20%. На начало октября тренд продолжается, спрос стабилен", - добавил директор по продажам автомобилей с пробегом "Автодома" и "Автоспеццентра" Владимир Желобов.

По оценкам участников рынка, по сравнению с августом продажи могли упасть примерно на 10%. Цены увеличиваются с апреля и в годовом выражении к сентябрю в среднем выросли на четверть. Также на рынок негативно влияет падение предложения, в том числе из-за рекордно низкого импорта. Руководитель службы клиентской аналитики "Авто.ру" Алексей Муханов также отметил продолжающийся рост доли дилеров на рынке автомобилей с пробегом: "Сейчас на них приходится почти треть от всего предложения, хотя год назад этот показатель был около 20%". Ряд дилеров даже говорят, что их склад рос, несмотря на общую динамику рынка.