Малому бизнесу хотят упростить обжалование блокировки по антиотмывочному закону

Минфину и Росфинмониторингу поручили упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-заантиотмывочного законодательства. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию МСП в сентябре, пишут "Ведомости" . Новый порядок будет подготовлен совместно с ЦБ: именно Банк России решает, к какой группе риска отнести предпринимателей: "красной", что означает фактически блокировку операций по счету, "желтой" или "зеленой". Минфину и Росфинмониторингу нужно подготовить изменения в нормативные правовые акты, которые упростили бы обжалование включения предпринимателей в "красный" список, уточняется в поручении.

Представитель пресс-службы кабмина подтвердил информацию и уточнил, что мера рассматривается как часть комплекса поддержки МСП. Представитель Минфина переадресовал вопросы в ЦБ и Росфинмониторинг. В пресс-службе последнего заявили, что прорабатывают совместно с Банком России "законодательные изменения с целью урегулирования процедуры обжалования отнесения юридических лиц к высокой степени риска совершения подозрительных операций". В настоящий момент ведется обсуждение, окончательное решение пока не принято, уточнили в Росфинмониторинге. Помимо этого в ведомстве поддерживают размещение на официальном сайте Банка России информации о юридических лицах и ИП, отнесенных к высокой степени риска.

Объем подозрительных операций в первом полугодии сократился на 9% год к году, следует из данных ЦБ. Из них операции с признаками вывода денежных средств за рубеж сократились ко второму полугодию 2022 г. почти в 2 раза до 12 млрд руб. Объемы обналичивания средств во всех секторах экономики в первом полугодии также снизились - на 13%, в банковском секторе этот показатель равен 32 млрд руб., что ниже на 5%, чем в прошлом году.