Лимит на перевод с электронных кошельков повысят до 1 млн руб.

11 октября. FINMARKET.RU - В России могут поднять с 600 тыс. до 1 млн рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках и максимальный размер перевода с них для граждан, прошедших идентификацию. О том, что участники рынка обратились в Центробанк и Росфинмониторинг с инициативой увеличить лимиты на остаток средств на электронных кошельках и сумму перевода за один раз до 1 млн рублей, "Известиям" рассказала председатель правления НКО "Мобильная карта" Елена Шейкина. По ее мнению, устаревшие суммы ограничений сдерживают развитие рынка электронных денежных средств (ЭДС).

В настоящий момент, напомнила она, в соответствии с законодательством, клиент с полным уровнем идентификации на электронном кошельке (ПЭСП, персонифицированное электронное средство платежа) может иметь остаток не более 600 тыс. рублей и такую же сумму переводить за один раз максимум. При этом, отмечают участники рынка, пороговое значение было установлено в 2014 году, а за прошедшее с того момента время инфляция составила около 90%.

Кроме того, в прошлом году был повышенс 600 тыс. до 1 млн рублей по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по максимальной сумме перевода через систему быстрых платежей (СБП).

В ЦБ подтвердили, что регулятору поступила инициатива участников рынка об увеличении остатка ЭДС и максимальной суммы операции до миллиона. "По мнению Банка России, это может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу ЭДС для клиентов", - заявили "Известиям" в пресс-службе регулятора.

Концептуальных возражений не имеется и у Росфинмониторинга, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Одновременно, по мнению Росфинмониторинга, такое увеличение фактически сближает функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента.