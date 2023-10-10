10 октября. FINMARKET.RU - В онлайн-рознице появится "российская полка" — отечественные товары займут первые места в поисковой выдаче, сообщают "Известия". Интернет-магазины должны будут показывать первые 50 наименований — именно российских изделий. Такая норма содержится в последней версии законопроекта "о полке". Каких товаров это коснется в первую очередь и чего опасаются представители отрасли сообщает издание в своем материале, ссылающееся на новую версию законопроекта о "российской полке", разработанной депутатом от "Единой России" Татьяной Буцкой. Законопроект разрабатывается при поддержке Минпромторга. Документ уже направлен на согласование в правительство

По задумке автора, новые нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года. Все товары на рынке разобьют на отечественные и иностранные. Под определение первых попадут те, которые изготовлены на территории, причем владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы, а бренды товаров — принадлежать гражданам РФ.

Такая норма распространяется не только на стационарную розницу, но и на онлайн-торговлю. Агрегаторы и интернет-магазины должны будут "обеспечить, безусловно, первоочередное размещение предложений" о продаже именно российских товаров. Долю отечественной продукции со временем определит Минпромторг, но она должна быть не более 50% или 50 первых карточек товаров, а исполнение таких правил должен будет контролировать Роспотребнадзор, уточнила автор в тексте документа.