Внедрение инноваций было спровоцировано санкциями

10 октября. FINMARKET.RU - Правительство хочет от бизнеса технологий, но компании развивают их, только чтобы выжить, пишет "Коммерсантъ".

Российские компании адаптировались к санкциям разнонаправленно: сокращали издержки и инвестиции, меняли поставщиков, упрощали сервисы и продукты, а также наращивали инновации для преодоления возникших проблем, показало исследование Высшей школы экономики (ВШЭ), на которое ссылается издание. Последнее сопровождалось расширением взаимодействия с госорганами. Власти, в свою очередь, готовы идти навстречу компаниям, но цели участников процесса различаются. Так, хотя технологические инновации признаны фактором устойчивости бизнеса, их внедрение было спровоцировано санкциями и носило вынужденный характер — что приемлемо в сценарии догоняющего импортозамещения, но не отвечает задачам инновационной экономики и "суверенного" технологического развития.