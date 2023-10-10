.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
10 октября 2023 года 09:07
Внедрение инноваций было спровоцировано санкциями
|0
Zuma\TASS
10 октября. FINMARKET.RU - Правительство хочет от бизнеса технологий, но компании развивают их, только чтобы выжить, пишет "Коммерсантъ". Российские компании адаптировались к санкциям разнонаправленно: сокращали издержки и инвестиции, меняли поставщиков, упрощали сервисы и продукты, а также наращивали инновации для преодоления возникших проблем, показало исследование Высшей школы экономики (ВШЭ), на которое ссылается издание. Последнее сопровождалось расширением взаимодействия с госорганами. Власти, в свою очередь, готовы идти навстречу компаниям, но цели участников процесса различаются. Так, хотя технологические инновации признаны фактором устойчивости бизнеса, их внедрение было спровоцировано санкциями и носило вынужденный характер — что приемлемо в сценарии догоняющего импортозамещения, но не отвечает задачам инновационной экономики и "суверенного" технологического развития.
Опубликовано Финмаркет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.