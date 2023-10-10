Минфин вернулся к идее начисления налога на имущество бизнеса по кадастру

10 октября. FINMARKET.RU - Минфин в следующем году проработает механизм расчета налога на любое недвижимоеорганизаций исходя из его кадастровой стоимости, пишут "Ведомости", ссылающиеся на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 и плановые 2025–2026 годы (ОНБНТТП). "Будет осуществлена проработка перехода к налогообложению недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов недвижимости", – сказано в документе. Будет предусмотрен ряд исключений – например, для таких видов имущества, как линейные, технически сложные сооружения, воздушные и морские суда и ряд других.

Представитель Минфина заверил, что речь пока идет лишь об оценке перехода на такой формат налогообложения и проработке возможных механизмов. "В ближайшей перспективе такую меру вводить не планируется. Этот вопрос будет прорабатываться для оценки возможности такого перехода в более отдаленной перспективе", – заявил он "Ведомостям". Представитель Росреестра не ответил на запрос.

Трудно сказать, какая стоимость выше – кадастровая или балансовая, отметил руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаил Орлов. Для кого-то переход наувеличит размер налога, но для многих это будет означать снижение нагрузки, полагает он. Последнее часто выступает поводом для многих регионов медлить с переводом объектов в кадастровый перечень, добавил он. Налогообложение по кадастровой стоимости – это более справедливый подход, поскольку именно это предполагает начисление по рыночной стоимости объекта, уверен Орлов.