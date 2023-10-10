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10 октября 2023 года 08:25
Госдума хочет контролировать расходы Резервного фонда правительства
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Сергей Фадеичев/ТАСС
10 октября. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник проголосовал за необходимость уточнить механизм парламентского контроля за расходованием средств Резервного фонда правительства, предлагает выносить вопросы о распределении средств на комиссию Федерального Собрания РФ. Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований была создана в 2020 г., в пик пандемии, когда было необходимо оперативное, без внесения поправок в бюджет распределение средств. С тех пор полномочия комиссии продлеваются ежегодно. При этом во внесенном в Госдуму 29 сентября бюджетом пакете (законопроект N448564-8) полномочия комиссии оказались урезанными. "Достаточно странно, что не продлевается норма о парламентском контроле, который идет по перераспределению средств по ФОМС, достаточно странно", - сказал в ходе заседания думского комитета по бюджету его глава Андрей Макаров. "Вопросов по медицине и по ФОМС их достаточно много, и я не очень понимаю, чем в данном случае мешает парламентский контроль. Я предлагаю эту норму в рамках второго чтения восстановить и продлить, потому что мы говорим об особенностях исполнения (бюджет) и я искренне верю, что когда-то мы вернемся к нормальным бюджетным процедурам, но по крайней мере на этот год норму надо продлить", - добавил он. Глава комитета предложил пойти дальше и расширить перечень вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии. "Сейчас объем средств, который проходит через Резервный фонд правительства и перераспределяется, очень серьезный, я предложил бы ко второму чтению посмотреть вопрос контроля парламента в том числе за теми средствами, которые проходят через Резервный фонд правительства", - сказал Макаров. В заключении комитета приводятся данные по которым в 2022 г. Резервный фонд правительства составил 8 трлн 387,6 млрд. руб. или 27% общего объема расходов федерального бюджета за 2022 г. "Понятно здесь есть и будут целый ряд ограничений, связанных с закрытой тематикой, с секретными материалами и оборонной безопасностью, а вот с точки зрения парламентского контроля за изменением фактически направления бюджетных средств я думаю нам этот механизм в ходе подготовки ко второму чтению надо обсудить", - сказал Макаров и предложил депутатам проголосовать за включение данной нормы в отзыв комитета на законопроект. Замглавы Минфина Алексей Лавров ответил, что данный вопрос требует отдельного обсуждения. Глава комитета по бюджету предложил подготовить соответствующие поправки ко второму чтению силами депутатов комитета.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Госдума, расходы, правительство
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