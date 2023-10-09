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09 октября 2023 года 09:47

Россияне стали чаще выбирать для турпоездок страны СНГ

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Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
9 октября. FINMARKET.RU - Россияне все чаще стали выбирать для туристических поездок страны СНГ - Узбекистан, Армению, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Киргизию и другие.

В первом полугодии 2023 года доля стран ближнего зарубежья, принимающих российских туристов, достигла 44% в общем объеме выездного туризма, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). И этот показатель, прогнозируют эксперты, будет только расти.

На то есть несколько причин, пишет "Российская газета". Во-первых, страны СНГ имеют транспортную доступность - и по логистике, и по стоимости проезда, что сейчас немаловажный фактор.

Во-вторых, за прошедшие пару десятилетий, в странах Содружества уделяли внимание развитию туриндустрии, начиная от строительства современных гостиниц и заканчивая организацией интересных турмаршрутов - на любой вкус.

В-третьих, страны СНГ дают возможность в полной мере сменить впечатления: это и смена климата, как правило, на более теплый, и национальный колорит, дающий ощущение экзотики не меньше, а то и больше, чем при путешествиях в дальние страны, и огромный культурный пласт - в СНГ большое число памятников, внесенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В-четвертых, в странах СНГ нет языкового барьера для россиян.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  СНГ,  туризм

 
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