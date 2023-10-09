Требования к локализации электроники могут ужесточить

9 октября. FINMARKET.RU - В Минпромторге хотят пересмотреть требования локализации по 719-му постановлению для автоэлектроники, в том числе электронным блокам управления (ЭБУ) двигателя. По новому подходу с 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, если не будет использоваться российская микроэлектроника. От баллов зависит доступ к господдержке и объем возвращаемого утильсбора. Выпускают ЭБУ не автопроизводители, а сторонние поставщики. В Минпромторге "Коммерсанту" подтвердили работу по новой системе требований к ЭБУ.

За самый популярный в отрасли после ухода Bosch ЭБУ "Итэлма" концерны набирают 150 баллов (по 75 баллов за поверхностный монтаж компонентов на печатную плату, а также разработку ПО и получение прав на конструкторскую документацию). До начала военных действий, говорит источник издания, ЭБУ давал 225 балов, но автопроизводители потеряли 75 баллов из-за того, что у поставщика выросла стоимость импортной составляющей.

В новой версии правил за сборку и права на ПО и конструкторскую документацию можно будет получить 200 баллов, что "увеличивает привлекательность" использования российских ЭБУ, говорят три собеседника “Коммерсанта”. Но с 2026 года подход меняется: потребуется использовать российские компоненты (микросхемы, печатные платы и пр.), за что начисляются дополнительные баллы. В противном случае баллы за уже выполняемые операции снижаются: с 2026 года — до 100 баллов вместо 200, с 2028 года — до 75 баллов.

Ряд источников газеты в автопроме видит риск обесценивания уже осуществляемых операций, а также указывает на невозможность влиять на сторонних поставщиков компонентов, которые загружены заказом от других отраслей. Но другие участники рынка предпочитают не суетиться, подчеркивая, что за два года много что может поменяться.