Все данные к 2030 году предлагают собирать в единое хранилище

9 октября. FINMARKET.RU - Возглавляемая вице-президентом "Ростелекома" Борисом Глазковым группа экспертов в составе АНО "Цифровая экономика" предложила создать единое доверенноеданных, следует из презентации АНО, с которой ознакомились "Ведомости" . По словам источника в "Цифровой экономике", презентация обсуждалась 11 сентября в рамках консультаций по формированию предложений для нацпроекта "Экономика данных", которые АНО собирала для отправки в правительство.

Как следует из презентации, обсуждение которой подтвердил источник в "Цифровой экономике", создать единое доверенное хранилище данных планируется уже к 2030 г. К этому моменту "90% обработанных данных в обезличенном или персонифицированном виде доступны государству, бизнесу и гражданам в едином доверенном источнике для развития data driven госуправления и бизнеса в РФ", указано в презентации.

"Цифровая экономика" находится в тесном контакте с бизнес-сообществом, собираем мнения и предложения по теме экономики данных. Пока говорить о том, какие предложения будут взяты в дальнейшую проработку, преждевременно", - отметил представитель АНО. Представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко (курирует это направление работы) сообщил "Ведомостям", что в аппарате "пока не получали подобных предложений".

Подготовку нацпроекта по формированию экономики данных до 2030 г. президент обсуждал на пленарной сессии Форума будущих технологий 13 июля.