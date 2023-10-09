Разрыв между низкими и высокими доходами сократился

9 октября. FINMARKET.RU - Неравенство в России снизилось в три раза за последние 20 лет, рассказали "Известиям" во ВНИИ труда. Разрыв между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами в 2023 году составил 13,1 раза. В расчетах сравнивали10% работников с наибольшим заработком и 10% граждан с наименьшим. В 2001 году эта разница достигала 40 раз, в 2005-м - 24,9, в 2017-м - 14, а в 2021-м - 13,5 раза, отметили в организации.

Есть все основания полагать, что эта тенденция сохранится, считают в институте. Работодатели в целом ряде отраслей вынуждены конкурировать за сотрудников и принимать меры, чтобы удержать имеющихся специалистов на предприятиях. Например, предлагать более выгодные условия, включая повышение зарплаты, пояснили тенденцию во ВНИИ труда.

Самый значительный рост зарплат наблюдается у представителей квалифицированных рабочих профессий, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда, подытожили там.

В 2022 году, по данным Росстата, соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных групп населения составило 13,8 раза. Адресная поддержка малообеспеченных групп россиян позволила сократить разделение населения по уровню доходов, отмечали в службе.

Сокращению неравенства способствуют ускоренный рост доходов наименее оплачиваемых сотрудников, индексация МРОТ, а также обеление рынка труда, отмечают эксперты. По их мнению, тенденция продолжится, поскольку работодатели повышают оклады персоналу на фоне дефицита кадров, а власти оказывают адресную поддержку малообеспеченным группам населения.