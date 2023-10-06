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06 октября 2023 года 10:20
Работодатели стали чаще ставить на пенсионеров
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
6 октября. FINMARKET.RU - За год (с сентября 2022 по сентябрь 2023 года) количество предложений от работодателей для работников старшего возраста выросло в 2,7 раза. Об этом "Российской газете" рассказали в компании "Авито Работа". Больше всего вакансий для пенсионеров в туризме, строительстве и на различных производствах. "В связи со стремительно растущим спросом работодателей на кадры компании стали охотнее привлекать и нанимать сотрудников старшего поколения. В сентябре 2023 года средние предлагаемые заработные платы увеличились на 15% год к году и достигли 59 721 рубля. Многие пенсионеры обладают значительным профессиональным опытом и навыками, которые могут быть полезными для организаций. Кроме того, опытные специалисты могут выступить высококвалифицированными наставниками, которые обучат младших сотрудников всему необходимому", - пояснил директор по развитию компании Дмитрий Пучков. В последнее время и сами пенсионеры стали больше откликаться на вакансии. Больше всего старшее поколение привлекает работа в сфере бухгалтерии и образования. В сентябре 2023 года увеличение числа откликов в этих сегментах составило 1,7 раза и 1,5 раза соответственно. Как отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, необходимость закрывать имеющие вакансии в силу дефицита кадров заставляет работодателей все больше и больше обращать взор в сторону лиц старшего поколения. Однако, по его словам, работодатели в целом предлагают пенсионерам не слишком высокие зарплаты. "59 тысяч - это чуть выше медианой заработной платы по стране. Поэтому говорить о преодолении возрастной дискриминации полностью еще рано", - уверен эксперт.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, работодатели, пенсионеры, вакансии
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