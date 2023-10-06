Работодатели стали чаще ставить на пенсионеров

6 октября. FINMARKET.RU - За год (с сентября 2022 по сентябрь 2023 года) количество предложений от работодателей для работников старшего возраста выросло в 2,7 раза. Об этом "Российской газете" рассказали в компании "Авито Работа".

Больше всего вакансий для пенсионеров в туризме, строительстве и на различных производствах.

"В связи со стремительно растущим спросом работодателей на кадры компании стали охотнее привлекать и нанимать сотрудников старшего поколения. В сентябре 2023 года средние предлагаемые заработные платы увеличились на 15% год к году и достигли 59 721 рубля. Многиеобладают значительным профессиональным опытом и навыками, которые могут быть полезными для организаций. Кроме того, опытные специалисты могут выступить высококвалифицированными наставниками, которые обучат младших сотрудников всему необходимому", - пояснил директор по развитию компании Дмитрий Пучков.

В последнее время и сами пенсионеры стали больше откликаться на. Больше всего старшее поколение привлекает работа в сфере бухгалтерии и образования. В сентябре 2023 года увеличение числа откликов в этих сегментах составило 1,7 раза и 1,5 раза соответственно.

Как отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, необходимость закрывать имеющие вакансии в силу дефицита кадров заставляет работодателей все больше и больше обращать взор в сторону лиц старшего поколения. Однако, по его словам,в целом предлагают пенсионерам не слишком высокие зарплаты. "59 тысяч - это чуть выше медианой заработной платы по стране. Поэтому говорить о преодолении возрастной дискриминации полностью еще рано", - уверен эксперт.