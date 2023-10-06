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06 октября 2023 года 10:12
Авиакомпаниям рекомендуют начислять бонусные мили за задержки рейсов
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Лев Федосеев/ТАСС
6 октября. FINMARKET.RU - Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило Минтрансу рекомендовать всем российским авиакомпаниям начислять пассажирам бонусные баллы (мили) при задержке рейса по вине перевозчика, пишет "Коммерсант". Такой механизм компенсации со 2 октября заработал для пассажиров "Аэрофлота" при задержках от двух часов. Порядок и размер поощрения пассажиров предлагается устанавливать на усмотрение конкретной компании, говорится в письме ООП от 5 октября. Сейчас авиакомпании выплачивают 25 руб. за каждый час задержки доставки пассажира или багажа, с 1 апреля 2024 года сумма вырастет до 100 руб. в час. "Сумма не отвечает запросам пассажиров на достойную компенсацию",- указано в письме. Инициатива с милями может поспособствовать привлечению дополнительных постоянных клиентов авиакомпаний, сообщил изданию председатель ООП Илья Зотов. "Сегодня редко летающие пассажиры почти не регистрируются в программах лояльности, и получение баллов при задержках может замотивировать их стать постоянными участниками программы",- добавил он. Авиакомпании в целом поддерживают инициативу. Ситуацию обостряет то, что уход швейцарского провайдера SITA в конце октября может осложнить передачу данных пассажиров, особенно на рейсах в Китай и ОАЭ. "Ростех" и другие разработчики замещающих систем не считают проблему критичной и ожидают полной цифровизации передачи данных в ближайшие месяцы.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, авиакомпании, задержки, богусы
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