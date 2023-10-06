Роспотребнадзор допускает возвращение проверок бизнеса

6 октября. FINMARKET.RU -выступает за возвращение проверок бизнеса в том случае, если покупатели начали массово жаловаться на предприятие. Такой критерий риска служба предлагает проработать Минэкономразвития - ведомство отвечает за реформу надзорной деятельности. Об этом говорится в документах Роспотребнадзора, пишут "Известия" . Ведомство подготовило доклад о правоприменительной практике закона о защите прав потребителей, в частности, его ст. 16 "Недопустимые условия договора, ущемляющие права покупателей…".

Так, например, за последние 10 лет - с 2013 по 2022 гг. - служба выявила более 56 тыс. нарушений этой статьи. Их максимальное число в розничной торговле - 15,1 тыс. случаев, в финансовых услугах - 9,5 тыс. Практически каждый второй договор, который проанализировала служба, содержал условия, ущемляющие права потребителей, отмечается в документах Роспотребнадзора.

Весной 2022 года правительство изменило регулирование - ввело мораторий набизнеса. Это фактически приостановило контроль и надзор в области защиты прав потребителей, указано в документах службы, ее деятельность в основном была профилактической. В том числе поэтому Роспотребнадзор отметил рост недовольства среди потребителей: им не нравится, что нарушителей не наказывают.

Но, как подчеркнули "Известиям" в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко, действующие ограничения надзорной деятельности не подразумевают полный отказ от проведения проверок. Теперь вреализуют риск-ориентированный подход, а те компании, которые представляют серьезные риски причинения вреда или нарушения прав граждан, попадают в фокус внимания государства.

Проверки сейчас можно проводить либо по индикаторам риска, либо при угрозе причинения вреда жизни или здоровью потребителей, пояснил "Известиям" глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. Это два разных основания, отметил он.

Но индикаторов риска для контроля защиты прав потребителей в сфере услуг пока не существует, поэтому Роспотребнадзор ограничен в своих возможностях, подчеркнул он.

"Сведения о наиболее массовых и критических нарушениях, в том числе связанных с жалобами потребителей, могут быть учтены Роспотребнадзором в индикаторах риска при нарушении обязательных требований", - сказали в секретариате вице-премьера.

"Ограничений на проведение проверок по индикаторам риска у нас нет", - сказали "Известиям" в Минэкономразвития.

Поэтому Роспотребнадзор может учитывать массовые и критические нарушения, которые связаны с жалобами потребителей, если речь идет именно о новом индикаторе риска, добавили в ведомстве.