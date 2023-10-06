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06 октября 2023 года 09:00
Число корпоративных банкротств в РФ сократилось на 30%
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DPA/TACC
6 октября. FINMARKET.RU - В России количество корпоративных банкротств составило за 9 месяцев 2023 года 5071, это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Однако сопоставимо - на 28% (до 5555) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - возросло количество процедур наблюдения, введенных судами. В 2,9 раза до 23519 увеличилось число публикаций кредиторов о намерении инициировать банкротство контрагента. "Рост числа наблюдений и намерений кредиторов, по сравнению с прошлым годом, объясняется тем, что значительную часть 2022 года действовал мораторий на инициирование новых дел о банкротстве кредиторами", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин. Он обращает внимание на сокращение в 2023 году числа наблюдений на 25,2% и на 44,4% конкурсных производство по сравнению 9 месяцами "доковидного" 2019 года. Эту динамику Юхнин "в значительной степени" связывает с двумя мораториями, в ходе которых должники и кредиторы получили опыт внесудебной реструктуризации долгов, которая оказалась как минимум не менее эффективной, чем банкротство. "Характерно, что и государство в лице ФНС России также снизило активность в плане инициирования процедур", - говорит Юхнин. Доля запущенных ведомством процедур за январь-сентябрь текущего года снизилась до 13,4% по сравнению с 24,1% за аналогичный период годом ранее. При этом конкурсные кредиторы увеличили свою активность в роли заявителей по делам о несостоятельности. По итогам девяти месяцев 2023 год доля дел, инициированных ими, составила 77,6% против 66,8% в таком же периоде 2022 год, свидетельствуют данные "Федресурса".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, банкротства, компании, статистика
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