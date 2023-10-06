6 октября. FINMARKET.RU - Бизнес начал чаще использоватьво внешней торговле. Об этом "Ведомостям" рассказали знакомые с деталями взаиморасчетов крупных компаний собеседники. Информацию в целом официально подтвердили представители Минпромторга, Федеральной таможенной службы (ФТС), а также РСПП и ряда банков.

Представитель Минпромторга признал, что бартерные сделки в нынешних реалиях - одна из альтернативных форм взаиморасчетов, применяемых бизнесом. Сделки проводятся с разными странами и предполагают широкую номенклатуру товаров, подтвердил представитель ФТС. При этом он подчеркнул, что внешняя торговля с использованием бартера может осуществляться только при условии обмена равноценными по стоимости товарами и услугами.

Как отметил глава РСПП Александр Шохин,используют все формы расчетов, которые комфортны в условиях токсичности резервных валют, отметил президент . Но, по его словам, бизнес редко напрямую обменивается товарами. В большинстве случаев идет поиск интересантов на освоение экспортных доходов российских компаний, в том числе в так называемых мягких валютах, продолжил он. По словам Шохина, чтобы схема работала эффективно, создаются цифровые платформы, в механизме часто задействуется параллельный импорт.

Как уточнил глава РСПП, софт создают сами компании. Причем такие решения разработаны как в России, так и в странах-партнерах, например Индии, где они работают зеркально.