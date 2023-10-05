Дефицит бюджета РФ по итогам года будет в районе 1% ВВП - Путин

5 октября. FINMARKET.RU - Федеральныйпо итогам 2023 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП, сообщил президент Владимирна заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей. (...) У нас в конечном итоге по результатам года будет определенный, в районе 1% ВВП. И на ближайшие годы, на 2024-й, 2025-й, мы рассчитываем, что дефицит будет где-то в районе этого 1%", - отметил он.

"Такой уровень дефицита по итогам года говорит о том, что у России "здоровый бюджет", - сказал также Путин.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В материалах к проекту бюджета на 2024-2026 годы содержалась информация о возможном дефиците в текущем году в размере 1,8% ВВП.

В январе-августе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей.

Российский бюджет справляется и будет справляться с финансированием специальной военной операции, заявил президент.

На вопрос модератора Валдайского клуба, справляется ли бюджет РФ с расходами, связанными с проведением СВО, Путин ответил: "Справляемся, и у меня есть основания полагать, что и в будущем будем справляться".

Глава государства отметил при этом: "У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей. Это первое, а второе - в конечном итоге по результатам года будет определенный дефицит, и это в районе одного процента".

Глава государства сообщил также, что "и на ближайшие годы, на 2024-25 годы где-то рассчитываем, что дефицит будет в районе где-то этого одного процента".

"У нас рекордно низкая безработица - три процента - установилась и стабилизировалась. Считаю это важным, фундаментальным явлением в нашей экономике. Естественным образом началась структурная перестройка экономики", - подчеркнул Путин.

Как заявил также президент, расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое, но неправильно говорить, что "мы тратим много денег на пушки, а про масло забыли".

"У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза - было около трех процентов, а сейчас около шести", - сказал Путин.

"Сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, это не так. Хочу подчеркнуть, что все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением в полной мере выполняются", - добавил он.

Президент подчеркнул, что в России в 3-м квартале наблюдался профицит бюджета - свыше 660 млрд рублей, а по итогам года будет дефицит, "но только один процент".

"Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика", - сказал Путин.