Банки запускают кредитные продукты для автодилеров

5 октября. FINMARKET.RU -запускают специализированные кредитные продукты для автодилеров, чтобы облегчить им закупку новых автомобилей из дружественных стран, в первую очередь Китая. Сопутствующие риски для банков — отсутствие залога на момент заключения договора и работа с иностранными юрисдикциями — нивелируются повышенными ставками, пишет "Коммерсант"

Как отмечает участник рынка, ставка по таким кредитам, как правило, рассчитывается по формуле "ключевая ставка плюс спред". "Если спред больше 5 п. п., предложение будет интересно далеко не всем. Но в целом программа может быть полезна дилерам среднего и малого калибра, которые не могут привлечь от банков деньги дешевле", - отмечает заместитель гендиректора АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. Однако исключить санкционные риски такой способ финансирования не поможет, предостерегают юристы. Передача автомобиля в залог после прохождения таможенных процедур может быть расценена как попытка скрыть выгодоприобретателя и содействие обходу санкционных ограничений, отмечает соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова