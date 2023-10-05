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05 октября 2023 года 09:31
Банки запускают кредитные продукты для автодилеров
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Владимир Гердо/ТАСС
5 октября. FINMARKET.RU - Банки запускают специализированные кредитные продукты для автодилеров, чтобы облегчить им закупку новых автомобилей из дружественных стран, в первую очередь Китая. Сопутствующие риски для банков — отсутствие залога на момент заключения договора и работа с иностранными юрисдикциями — нивелируются повышенными ставками, пишет "Коммерсант". Как отмечает участник рынка, ставка по таким кредитам, как правило, рассчитывается по формуле "ключевая ставка плюс спред". "Если спред больше 5 п. п., предложение будет интересно далеко не всем. Но в целом программа может быть полезна дилерам среднего и малого калибра, которые не могут привлечь от банков деньги дешевле", - отмечает заместитель гендиректора АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. Однако исключить санкционные риски такой способ финансирования не поможет, предостерегают юристы. Передача автомобиля в залог после прохождения таможенных процедур может быть расценена как попытка скрыть выгодоприобретателя и содействие обходу санкционных ограничений, отмечает соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, автомобили, банки, кредиты
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