Российский рынок ноутбуков стабилизировался

5 октября. FINMARKET.RU - Российский рынок ноутбуков впервые за долгое время показывает признаки оживления. Причем спросом пользуются все категории - от подержанной техники до премиальных ноутбуков Apple. Эксперты полагают, что сыграла роль совокупность причин, в том числе рост доходов населения, пишет "Российская газета"

По данным "Авито", в третьем квартале 2023 года общие продажи ноутбуков выросли на 16%, причем новые модели покупали почти на 60% чаще, чем в прошлом году. Продажи б/у устройств выросли на 11%. Самые популярные бренды у россиян - Apple, ASUS, Lenovo, Xiaomi. При этом Apple стали чаще покупать на 30% за год.

"Рынок стабилизировался. Так, во вторичном сегменте мы наблюдаем снижение цен на все основные бренды, например, на Lenovo, HP и Asus цены снизились в пределах 3-5%, на HONOR - на 14%", - говорит Павел Комаров, руководитель категории "Бытовая техника и электроника" в "Авито".

С оценкой тренда согласны в "М.Видео-Эльдорадо". По данным ритейлера, спрос надостиг максимума в текущем году и оказался почти на 20% выше показателей прошлого года, а также превысил почти на 5% результаты пандемийного 2021 года.

Опрошенные "РГ" эксперты уверены: рост спроса на ноутбуки и прочую электронику обусловлен более фундаментальными причинами, чем сезон подготовки к началу нового учебного года.