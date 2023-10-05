Авиаперевозки за рубеж достигли максимума с допандемийных времен

5 октября. FINMARKET.RU - Российские авиакомпании за январь - август 2023 г. увеличили перевозки пассажиров на международных воздушных линиях (МВЛ) на 33% год к году до 14,6 млн человек, следует из данных Росавиации, с которыми ознакомились "Ведомости" . Это максимальный показатель за этот период с начала пандемии коронавируса в 2020 г. Опережающими темпами рос пассажиропоток в страны дальнего зарубежья - на 46% год к году, перевозки по странам СНГ увеличились на 23%.

В январе - августе 2019 г. российские авиакомпании перевезли на МВЛ 37 млн пассажиров, но в 2020 г. этот показатель рухнул до 9,6 млн человек. В 2021 г. этот пассажиропоток частично восстановился до 12,1 млн человек, а в 2022 г. после начала СВО на Украине, введения антироссийских санкций и прекращения полетов российских авиакомпаний в недружественные страны снова просел до 11 млн пассажиров.

Всего отечественные эксплуатанты в январе - августе 2023 г. увеличили пассажиропоток год к году на 13% до 71 млн человек. Этот результат незначительно отличается от объема перевозок за сопоставимый период в 2021 г. (71,2 млн человек), но уступает почти 22% показателю 2019 г.

Перевозки пассажиров по внутренним направлениям (ВВЛ) выросли за отчетный период на 9% до 56,3 млн человек. Это меньше, чем за тот же период 2021 г. (59,2 млн), но больше, чем в допандемийном 2019 году (49,3 млн человек), когда значительная часть пассажиропотока приходилась на перелеты в зарубежные страны.

Динамика внутренних перевозок во многом обусловлена господдержкой, отмечает представитель Минтранса. Он также отмечает интенсивное развитие рынка международных авиаперевозок. Сегодня прямое авиасообщение осуществляется с 38 странами, с российской стороны международные рейсы выполняют 18 авиакомпаний в 24 страны, напомнил он.