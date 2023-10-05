Госземли отдадут под инфраструктуру для туризма

5 октября. FINMARKET.RU - Земли, принадлежащие государству, будут передаваться для создания на них туристической инфраструктуры (отелей, санаториев, курортов и т.п.) в упрощенном порядке. Такой законопроект, разработанный Минстроем, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, с ее решением ознакомились "Известия"

В пояснительной записке Минстроя как разработчика документа указывается, что организации по развитию туризма наделят полномочиями агента по предоставлению государственных участков земли. Они смогут совершать сделки, в частности сдавать земли в аренду, предоставлять право на ее использование на период строительства, заключать инвестиционные контракты.

Сейчас, согласно Земельному кодексу, инвесторы при подаче заявки на хозяйствование на госземле должны решить кадастровые вопросы, оформить изменение режима пользования, сделать проект очистных сооружений, газификации, дорог и т.д.

В корпорации "Туризм.РФ" "Известиям" сообщили, что принятие нового механизма позволит создавать новые и модернизировать существующие объекты туриндустрии, в том числе по инициативе субъектов и совместно с ними. Основная цель законопроекта - ускорение инвестиционного цикла, предоставление мер поддержки инвесторам, привлечение частного бизнеса в сферу туризма, отметили в корпорации.