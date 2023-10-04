В России появятся агрегаторы фермерской продукции

4 октября. FINMARKET.RU - В России планируется законодательно закрепить понятие фермерской продукции. Кабмин поддержал законопроект "О развитии сельского хозяйства", следует из проекта официального отзыва правительства, пишут "Известия" . С появлением этого понятия законодатели смогут принимать меры поддержки именно для этой категории товаров.

В проекте отзыва говорится, что под фермерской следует понимать сельхозпродукцию (а также результат ее первичной и последующей переработки), которую будут производить малые и микропредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также физлица, ведущие личное подсобное хозяйство. Речь как об обычных продуктах, так и об органических и с улучшенными характеристиками.

Минсельхоз поддержал законопроект, закрепляющий понятие "фермерская продукция", сообщили "Известиям" в министерстве. Там отметили, что принятие закона будет способствовать развитию малых форм хозяйствования и содействовать реализации фермерской продукции в торговых сетях.

Также документ предполагает оказание поддержки таким предпринимателям в сбыте их продукции. В отзыве кабмина говорится, что планируется создать единые требования и правила работы агрегаторов фермерской продукции. Устанавливать их должно правительство, а утверждать порядок заключения соглашения и его формы - региональные власти.

Основным видом деятельности агрегаторов будет закупка такой продукции, ее переработка, хранение и сбыт, следует из пояснительной записки к законопроекту. Кроме того, в качестве поддержки предлагается "развитие инфраструктуры реализации фермерской продукции".

Важно, чтобы агрегаторами были или, или сельскохозяйственные производители, но не торговые сети, сказал "Известиям" представитель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Иван Пиреев.таких агрегаторов должна отличаться от товаров крупных скупщиков, пояснил он.

Чтобы фермерские продукты были конкурентны по цене с товарами крупных производителей, наценки у таких агрегаторов не должны превышать 15%, полагают эксперты.