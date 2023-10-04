В 2024 гоу дефицит мест в курортных регионах может достигунть 50%

4 октября. FINMARKET.RU -на отдых в санаториях растет,начали бронировать места уже на следующее лето, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Эксперты прогнозируют дефицит мест в курортных регионах до 50%.

Признаки грядущего наплыва отдыхающих в санатории проявились уже этим летом. Загрузка здравниц достигала рекордных 90-100%. По итогам года поток гостей в санатории может составить около 6,7 млн человек, говорит медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма (АОТ) Михаил Данилов. "Дефицит мест по ведущим направлениям составляет 47%. Глубина бронирования по популярным курортным направлениям увеличилась до четырех-шести месяцев", - отмечает он.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин согласен, что в следующем году действительно стоит ожидать роста спроса на санатории, так как в этом году многим попросту не хватило мест для лечения.

Рост спроса на санатории могло подтолкнуть сохранение цен практически на прежнем уровне. Стоимость пребывания в здравницах в 1-м полугодии т.г. в среднем увеличилась на 3% к аналогичному периоду 2022 года, говорится в подготовленном Ассоциацией ежегодном рейтинге инвестпривлекательности "ТОП-100 российских здравниц". Правда, сейчас средний чек по России вырос в среднем на 10%, а по отдельным направлениям - до 15-20%, добавляет Данилов.

Как отмечают аналитики АОТ, вырос интерес к региональным санаториям, расположенным вне крупных курортных регионов, и это происходит повсеместно.

Рост турпотока в здравницы, который специалисты отмечают по всей стране, поддерживает и крупные российские курортные регионы. Среди них лидером прироста по абсолютным показателям стал Ставропольский край.