Кредиторы заметно увеличили предложение "просрочки"

4 октября. FINMARKET.RU - В третьем квартале 2023 года резко вырос объем предложения просроченной задолженности со стороны банков и МФО, пишет "Коммерсанnъ".

По данным онлайн-аукциона Debex, на которые ссылается издание, суммарный объем предложения долгов по цессионной схеме составил 48,6 млрд рублей. Это на 35% больше, чем во втором квартале, и на 27% больше, чем годом ранее. Судя по всему, кредиторов привлекали сформировавшиеся на рынке высокие цены. По данным Debex, в третьем квартале средние цены по банковской просрочке достигли 11,3% от номинала, по долгам МФО - 14,4%. Кварталом ранее средние цены составляли 9,9% и 14,8% соответственно, а годом ранее - всего 7,9% и 9,9%.

Однако участники рынка считают, что цены приблизились к своему потолку и дальше их роста ждать не стоит. При этом ограничивать рост рынка будет и рост стоимости фондирования для коллекторов, и рост возраста предлагаемых к взысканию портфелей.