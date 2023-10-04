Правительство может ослабить запрет на экспорт нефтепродуктов

4 октября. FINMARKET.RU - Правительство в ближайшее время может ослабить запрет нанефтепродуктов, выведя из-под его действия трубопроводные поставки дизельного топлива, рассказали несколько источников " Коммерсанта ". Такое решение может быть формализовано 4 октября на совещании у вице-премьера Александра Новака с участием нефтекомпаний.

Предполагается, что будет разрешен только трубопроводный экспорт дизтоплива, причем его объем может быть квотирован, чтобы избежать скачков оптовых цен. Запрет экспорта бензина пока останется в силе. Снятие ограничения на трубопроводный экспорт выглядит как мера, которая позволит вывезти из страны излишки топлива, которые никогда не будут потреблены в России. С другой стороны, считают в консалтинговой компании "Петромаркет", сохранение ограничений на остальные способы экспорта позволит сохранить российский рынок профицитным по дизтопливу.